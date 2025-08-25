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CII: Blackrock Capital and Income Fund Inc
Курс CII за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.54, а максимальная — 25.00.
Следите за динамикой Blackrock Capital and Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CII сегодня?
Blackrock Capital and Income Fund Inc (CII) сегодня оценивается на уровне 25.00. Инструмент торгуется в пределах 24.54 - 25.00, вчерашнее закрытие составило 24.71, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Capital and Income Fund Inc?
Blackrock Capital and Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 25.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.11% и USD. Отслеживайте движения CII на графике в реальном времени.
Как купить акции CII?
Вы можете купить акции Blackrock Capital and Income Fund Inc (CII) по текущей цене 25.00. Ордера обычно размещаются около 25.00 или 25.30, тогда как 71 и 1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CII?
Инвестирование в Blackrock Capital and Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 20.43 - 26.16 и текущей цены 25.00. Многие сравнивают 2.29% и 11.36% перед размещением ордеров на 25.00 или 25.30. Изучайте ежедневные изменения цены CII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Capital and Income Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock Capital and Income Fund Inc (CII) за последний год составила 26.16. Акции заметно колебались в пределах 20.43 - 26.16, сравнение с 24.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Capital and Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Capital and Income Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock Capital and Income Fund Inc (CII) за год составила 20.43. Сравнение с текущими 25.00 и 20.43 - 26.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CII?
В прошлом Blackrock Capital and Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.71 и 12.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.71
- Open
- 24.54
- Bid
- 25.00
- Ask
- 25.30
- Low
- 24.54
- High
- 25.00
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- 2.29%
- 6-месячное изменение
- 11.36%
- Годовое изменение
- 12.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%