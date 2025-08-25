CII: Blackrock Capital and Income Fund Inc
今日CII汇率已更改-1.12%。当日，交易品种以低点24.70和高点25.08进行交易。
关注Blackrock Capital and Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
- H1
- H4
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- MN
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常见问题解答
CII股票今天的价格是多少？
Blackrock Capital and Income Fund Inc股票今天的定价为24.72。它在24.70 - 25.08范围内交易，昨天的收盘价为25.00，交易量达到180。CII的实时价格图表显示了这些更新。
Blackrock Capital and Income Fund Inc股票是否支付股息？
Blackrock Capital and Income Fund Inc目前的价值为24.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.85%和USD。实时查看图表以跟踪CII走势。
如何购买CII股票？
您可以以24.72的当前价格购买Blackrock Capital and Income Fund Inc股票。订单通常设置在24.72或25.02附近，而180和-0.64%显示市场活动。立即关注CII的实时图表更新。
如何投资CII股票？
投资Blackrock Capital and Income Fund Inc需要考虑年度范围20.43 - 26.16和当前价格24.72。许多人在以24.72或25.02下订单之前，会比较1.15%和。实时查看CII价格图表，了解每日变化。
Blackrock Capital and Income Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blackrock Capital and Income Fund Inc的最高价格是26.16。在20.43 - 26.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blackrock Capital and Income Fund Inc的绩效。
Blackrock Capital and Income Fund Inc股票的最低价格是多少？
Blackrock Capital and Income Fund Inc（CII）的最低价格为20.43。将其与当前的24.72和20.43 - 26.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CII股票是什么时候拆分的？
Blackrock Capital and Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.00和10.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.00
- 开盘价
- 24.88
- 卖价
- 24.72
- 买价
- 25.02
- 最低价
- 24.70
- 最高价
- 25.08
- 交易量
- 180
- 日变化
- -1.12%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- 10.11%
- 年变化
- 10.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%