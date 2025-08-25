报价部分
货币 / CII
回到股票

CII: Blackrock Capital and Income Fund Inc

24.72 USD 0.28 (1.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CII汇率已更改-1.12%。当日，交易品种以低点24.70和高点25.08进行交易。

关注Blackrock Capital and Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CII新闻

常见问题解答

CII股票今天的价格是多少？

Blackrock Capital and Income Fund Inc股票今天的定价为24.72。它在24.70 - 25.08范围内交易，昨天的收盘价为25.00，交易量达到180。CII的实时价格图表显示了这些更新。

Blackrock Capital and Income Fund Inc股票是否支付股息？

Blackrock Capital and Income Fund Inc目前的价值为24.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.85%和USD。实时查看图表以跟踪CII走势。

如何购买CII股票？

您可以以24.72的当前价格购买Blackrock Capital and Income Fund Inc股票。订单通常设置在24.72或25.02附近，而180和-0.64%显示市场活动。立即关注CII的实时图表更新。

如何投资CII股票？

投资Blackrock Capital and Income Fund Inc需要考虑年度范围20.43 - 26.16和当前价格24.72。许多人在以24.72或25.02下订单之前，会比较1.15%和。实时查看CII价格图表，了解每日变化。

Blackrock Capital and Income Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blackrock Capital and Income Fund Inc的最高价格是26.16。在20.43 - 26.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blackrock Capital and Income Fund Inc的绩效。

Blackrock Capital and Income Fund Inc股票的最低价格是多少？

Blackrock Capital and Income Fund Inc（CII）的最低价格为20.43。将其与当前的24.72和20.43 - 26.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CII股票是什么时候拆分的？

Blackrock Capital and Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.00和10.85%中可见。

日范围
24.70 25.08
年范围
20.43 26.16
前一天收盘价
25.00
开盘价
24.88
卖价
24.72
买价
25.02
最低价
24.70
最高价
25.08
交易量
180
日变化
-1.12%
月变化
1.15%
6个月变化
10.11%
年变化
10.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%