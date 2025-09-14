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CHY: Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund
Курс CHY за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.13, а максимальная — 13.33.
Следите за динамикой Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHY сегодня?
Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) сегодня оценивается на уровне 13.28. Инструмент торгуется в пределах 13.13 - 13.33, вчерашнее закрытие составило 13.14, а торговый объем достиг 361. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund?
Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 13.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.96% и USD. Отслеживайте движения CHY на графике в реальном времени.
Как купить акции CHY?
Вы можете купить акции Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) по текущей цене 13.28. Ордера обычно размещаются около 13.28 или 13.58, тогда как 361 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHY?
Инвестирование в Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 10.41 - 13.91 и текущей цены 13.28. Многие сравнивают 5.82% и 11.32% перед размещением ордеров на 13.28 или 13.58. Изучайте ежедневные изменения цены CHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund?
Самая высокая цена Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) за последний год составила 13.91. Акции заметно колебались в пределах 10.41 - 13.91, сравнение с 13.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund?
Самая низкая цена Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) за год составила 10.41. Сравнение с текущими 13.28 и 10.41 - 13.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHY?
В прошлом Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.14 и 22.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.14
- Open
- 13.18
- Bid
- 13.28
- Ask
- 13.58
- Low
- 13.13
- High
- 13.33
- Объем
- 361
- Дневное изменение
- 1.07%
- Месячное изменение
- 5.82%
- 6-месячное изменение
- 11.32%
- Годовое изменение
- 22.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%