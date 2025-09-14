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CHY: Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund

13.28 USD 0.14 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHY за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.13, а максимальная — 13.33.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHY сегодня?

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) сегодня оценивается на уровне 13.28. Инструмент торгуется в пределах 13.13 - 13.33, вчерашнее закрытие составило 13.14, а торговый объем достиг 361. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund?

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 13.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.96% и USD. Отслеживайте движения CHY на графике в реальном времени.

Как купить акции CHY?

Вы можете купить акции Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) по текущей цене 13.28. Ордера обычно размещаются около 13.28 или 13.58, тогда как 361 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHY?

Инвестирование в Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 10.41 - 13.91 и текущей цены 13.28. Многие сравнивают 5.82% и 11.32% перед размещением ордеров на 13.28 или 13.58. Изучайте ежедневные изменения цены CHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund?

Самая высокая цена Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) за последний год составила 13.91. Акции заметно колебались в пределах 10.41 - 13.91, сравнение с 13.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund?

Самая низкая цена Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund (CHY) за год составила 10.41. Сравнение с текущими 13.28 и 10.41 - 13.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHY?

В прошлом Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.14 и 22.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.13 13.33
Годовой диапазон
10.41 13.91
Предыдущее закрытие
13.14
Open
13.18
Bid
13.28
Ask
13.58
Low
13.13
High
13.33
Объем
361
Дневное изменение
1.07%
Месячное изменение
5.82%
6-месячное изменение
11.32%
Годовое изменение
22.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%