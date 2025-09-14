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CHY: Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund

13.33 USD 0.05 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHY汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点13.28和高点13.37进行交易。

关注Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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CHY新闻

常见问题解答

CHY股票今天的价格是多少？

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund股票今天的定价为13.33。它在13.28 - 13.37范围内交易，昨天的收盘价为13.28，交易量达到251。CHY的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund股票是否支付股息？

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund目前的价值为13.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.43%和USD。实时查看图表以跟踪CHY走势。

如何购买CHY股票？

您可以以13.33的当前价格购买Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund股票。订单通常设置在13.33或13.63附近，而251和0.08%显示市场活动。立即关注CHY的实时图表更新。

如何投资CHY股票？

投资Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund需要考虑年度范围10.41 - 13.91和当前价格13.33。许多人在以13.33或13.63下订单之前，会比较6.22%和。实时查看CHY价格图表，了解每日变化。

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund的最高价格是13.91。在10.41 - 13.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund的绩效。

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund股票的最低价格是多少？

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund（CHY）的最低价格为10.41。将其与当前的13.33和10.41 - 13.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHY股票是什么时候拆分的？

Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.28和23.43%中可见。

日范围
13.28 13.37
年范围
10.41 13.91
前一天收盘价
13.28
开盘价
13.32
卖价
13.33
买价
13.63
最低价
13.28
最高价
13.37
交易量
251
日变化
0.38%
月变化
6.22%
6个月变化
11.74%
年变化
23.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%