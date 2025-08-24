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CHW: Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund

8.69 USD 0.16 (1.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHW за сегодня изменился на 1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.53, а максимальная — 8.69.

Следите за динамикой Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHW сегодня?

Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) сегодня оценивается на уровне 8.69. Инструмент торгуется в пределах 8.53 - 8.69, вчерашнее закрытие составило 8.53, а торговый объем достиг 433. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund?

Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 8.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.37% и USD. Отслеживайте движения CHW на графике в реальном времени.

Как купить акции CHW?

Вы можете купить акции Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) по текущей цене 8.69. Ордера обычно размещаются около 8.69 или 8.99, тогда как 433 и 1.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHW?

Инвестирование в Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 6.98 - 9.18 и текущей цены 8.69. Многие сравнивают 4.70% и 6.76% перед размещением ордеров на 8.69 или 8.99. Изучайте ежедневные изменения цены CHW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund?

Самая высокая цена Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) за последний год составила 9.18. Акции заметно колебались в пределах 6.98 - 9.18, сравнение с 8.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund?

Самая низкая цена Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) за год составила 6.98. Сравнение с текущими 8.69 и 6.98 - 9.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHW?

В прошлом Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.53 и 19.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.53 8.69
Годовой диапазон
6.98 9.18
Предыдущее закрытие
8.53
Open
8.55
Bid
8.69
Ask
8.99
Low
8.53
High
8.69
Объем
433
Дневное изменение
1.88%
Месячное изменение
4.70%
6-месячное изменение
6.76%
Годовое изменение
19.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%