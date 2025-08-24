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CHW: Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund
Курс CHW за сегодня изменился на 1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.53, а максимальная — 8.69.
Следите за динамикой Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHW сегодня?
Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) сегодня оценивается на уровне 8.69. Инструмент торгуется в пределах 8.53 - 8.69, вчерашнее закрытие составило 8.53, а торговый объем достиг 433. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund?
Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 8.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.37% и USD. Отслеживайте движения CHW на графике в реальном времени.
Как купить акции CHW?
Вы можете купить акции Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) по текущей цене 8.69. Ордера обычно размещаются около 8.69 или 8.99, тогда как 433 и 1.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHW?
Инвестирование в Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 6.98 - 9.18 и текущей цены 8.69. Многие сравнивают 4.70% и 6.76% перед размещением ордеров на 8.69 или 8.99. Изучайте ежедневные изменения цены CHW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund?
Самая высокая цена Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) за последний год составила 9.18. Акции заметно колебались в пределах 6.98 - 9.18, сравнение с 8.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund?
Самая низкая цена Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund (CHW) за год составила 6.98. Сравнение с текущими 8.69 и 6.98 - 9.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHW?
В прошлом Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.53 и 19.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.53
- Open
- 8.55
- Bid
- 8.69
- Ask
- 8.99
- Low
- 8.53
- High
- 8.69
- Объем
- 433
- Дневное изменение
- 1.88%
- Месячное изменение
- 4.70%
- 6-месячное изменение
- 6.76%
- Годовое изменение
- 19.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%