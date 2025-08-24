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CHW: Calamos全球动态收益基金

8.65 USD 0.04 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHW汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点8.63和高点8.72进行交易。

关注Calamos全球动态收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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CHW新闻

常见问题解答

CHW股票今天的价格是多少？

Calamos全球动态收益基金股票今天的定价为8.65。它在8.63 - 8.72范围内交易，昨天的收盘价为8.69，交易量达到272。CHW的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos全球动态收益基金股票是否支付股息？

Calamos全球动态收益基金目前的价值为8.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.82%和USD。实时查看图表以跟踪CHW走势。

如何购买CHW股票？

您可以以8.65的当前价格购买Calamos全球动态收益基金股票。订单通常设置在8.65或8.95附近，而272和-0.80%显示市场活动。立即关注CHW的实时图表更新。

如何投资CHW股票？

投资Calamos全球动态收益基金需要考虑年度范围6.98 - 9.18和当前价格8.65。许多人在以8.65或8.95下订单之前，会比较4.22%和。实时查看CHW价格图表，了解每日变化。

Calamos全球动态收益基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos全球动态收益基金的最高价格是9.18。在6.98 - 9.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos全球动态收益基金的绩效。

Calamos全球动态收益基金股票的最低价格是多少？

Calamos全球动态收益基金（CHW）的最低价格为6.98。将其与当前的8.65和6.98 - 9.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHW股票是什么时候拆分的？

Calamos全球动态收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.69和18.82%中可见。

日范围
8.63 8.72
年范围
6.98 9.18
前一天收盘价
8.69
开盘价
8.72
卖价
8.65
买价
8.95
最低价
8.63
最高价
8.72
交易量
272
日变化
-0.46%
月变化
4.22%
6个月变化
6.27%
年变化
18.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%