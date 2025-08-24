CHW: Calamos全球动态收益基金
今日CHW汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点8.63和高点8.72进行交易。
关注Calamos全球动态收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
CHW新闻
- Weekly Closed-End Fund Roundup: August 2, 2026
- CHW: The Discount Is Attractive, But The Strategy Isn't Working
- Calamos Global Dynamic Income Fund Q1 2026 Commentary
- SCD: Unique CEF Could Be Well-Positioned To Outperform In The Current Environment
- CHW: Strong Dividend Coverage And Attractive Valuation (NASDAQ:CHW)
- SCD: A Reasonable Fund For Income Investors (NYSE:SCD)
- PGP: Fails To Live Up To Its Potential And Is Not Worth The Current Price (NYSE:PGP)
- Calamos Global Dynamic Income Fund Q3 2025 Commentary
- Calamos Global Dynamic Income Fund Q2 2025 Commentary
- CSQ CEF: An Excellent Hybrid Fund For The Income Investors; But Is It A Buy? (NASDAQ:CSQ)
- SCD: An Excellent Hybrid Fund For Income Investors, 9% Plus Yield (NYSE:SCD)
常见问题解答
CHW股票今天的价格是多少？
Calamos全球动态收益基金股票今天的定价为8.65。它在8.63 - 8.72范围内交易，昨天的收盘价为8.69，交易量达到272。CHW的实时价格图表显示了这些更新。
Calamos全球动态收益基金股票是否支付股息？
Calamos全球动态收益基金目前的价值为8.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.82%和USD。实时查看图表以跟踪CHW走势。
如何购买CHW股票？
您可以以8.65的当前价格购买Calamos全球动态收益基金股票。订单通常设置在8.65或8.95附近，而272和-0.80%显示市场活动。立即关注CHW的实时图表更新。
如何投资CHW股票？
投资Calamos全球动态收益基金需要考虑年度范围6.98 - 9.18和当前价格8.65。许多人在以8.65或8.95下订单之前，会比较4.22%和。实时查看CHW价格图表，了解每日变化。
Calamos全球动态收益基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Calamos全球动态收益基金的最高价格是9.18。在6.98 - 9.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos全球动态收益基金的绩效。
Calamos全球动态收益基金股票的最低价格是多少？
Calamos全球动态收益基金（CHW）的最低价格为6.98。将其与当前的8.65和6.98 - 9.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHW股票是什么时候拆分的？
Calamos全球动态收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.69和18.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.69
- 开盘价
- 8.72
- 卖价
- 8.65
- 买价
- 8.95
- 最低价
- 8.63
- 最高价
- 8.72
- 交易量
- 272
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 4.22%
- 6个月变化
- 6.27%
- 年变化
- 18.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%