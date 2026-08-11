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CHRI: Global X S&P 500 Christian Values ETF

91.96 USD 0.71 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHRI за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.82, а максимальная — 91.99.

Следите за динамикой Global X S&P 500 Christian Values ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHRI сегодня?

Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) сегодня оценивается на уровне 91.96. Инструмент торгуется в пределах 91.82 - 91.99, вчерашнее закрытие составило 91.25, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHRI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Christian Values ETF?

Global X S&P 500 Christian Values ETF в настоящее время оценивается в 91.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.94% и USD. Отслеживайте движения CHRI на графике в реальном времени.

Как купить акции CHRI?

Вы можете купить акции Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) по текущей цене 91.96. Ордера обычно размещаются около 91.96 или 92.26, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHRI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHRI?

Инвестирование в Global X S&P 500 Christian Values ETF предполагает учет годового диапазона 75.70 - 91.99 и текущей цены 91.96. Многие сравнивают 2.20% и 13.50% перед размещением ордеров на 91.96 или 92.26. Изучайте ежедневные изменения цены CHRI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Christian Values ETF?

Самая высокая цена Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) за последний год составила 91.99. Акции заметно колебались в пределах 75.70 - 91.99, сравнение с 91.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Christian Values ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Christian Values ETF?

Самая низкая цена Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) за год составила 75.70. Сравнение с текущими 91.96 и 75.70 - 91.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHRI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHRI?

В прошлом Global X S&P 500 Christian Values ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.25 и 15.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.82 91.99
Годовой диапазон
75.70 91.99
Предыдущее закрытие
91.25
Open
91.99
Bid
91.96
Ask
92.26
Low
91.82
High
91.99
Объем
4
Дневное изменение
0.78%
Месячное изменение
2.20%
6-месячное изменение
13.50%
Годовое изменение
15.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%