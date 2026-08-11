- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHRI: Global X S&P 500 Christian Values ETF
Курс CHRI за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.82, а максимальная — 91.99.
Следите за динамикой Global X S&P 500 Christian Values ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHRI сегодня?
Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) сегодня оценивается на уровне 91.96. Инструмент торгуется в пределах 91.82 - 91.99, вчерашнее закрытие составило 91.25, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Christian Values ETF?
Global X S&P 500 Christian Values ETF в настоящее время оценивается в 91.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.94% и USD. Отслеживайте движения CHRI на графике в реальном времени.
Как купить акции CHRI?
Вы можете купить акции Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) по текущей цене 91.96. Ордера обычно размещаются около 91.96 или 92.26, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHRI?
Инвестирование в Global X S&P 500 Christian Values ETF предполагает учет годового диапазона 75.70 - 91.99 и текущей цены 91.96. Многие сравнивают 2.20% и 13.50% перед размещением ордеров на 91.96 или 92.26. Изучайте ежедневные изменения цены CHRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Christian Values ETF?
Самая высокая цена Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) за последний год составила 91.99. Акции заметно колебались в пределах 75.70 - 91.99, сравнение с 91.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Christian Values ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Christian Values ETF?
Самая низкая цена Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) за год составила 75.70. Сравнение с текущими 91.96 и 75.70 - 91.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHRI?
В прошлом Global X S&P 500 Christian Values ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.25 и 15.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 91.25
- Open
- 91.99
- Bid
- 91.96
- Ask
- 92.26
- Low
- 91.82
- High
- 91.99
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 13.50%
- Годовое изменение
- 15.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%