CHRI: 银发白芷产业公司
今日CHRI汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点91.90和高点91.90进行交易。
关注银发白芷产业公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CHRI股票今天的价格是多少？
银发白芷产业公司股票今天的定价为91.90。它在91.90 - 91.90范围内交易，昨天的收盘价为91.96，交易量达到1。CHRI的实时价格图表显示了这些更新。
银发白芷产业公司股票是否支付股息？
银发白芷产业公司目前的价值为91.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.86%和USD。实时查看图表以跟踪CHRI走势。
如何购买CHRI股票？
您可以以91.90的当前价格购买银发白芷产业公司股票。订单通常设置在91.90或92.20附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CHRI的实时图表更新。
如何投资CHRI股票？
投资银发白芷产业公司需要考虑年度范围75.70 - 91.99和当前价格91.90。许多人在以91.90或92.20下订单之前，会比较2.13%和。实时查看CHRI价格图表，了解每日变化。
银发白芷产业公司股票的最高价格是多少？
在过去一年中，银发白芷产业公司的最高价格是91.99。在75.70 - 91.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪银发白芷产业公司的绩效。
银发白芷产业公司股票的最低价格是多少？
银发白芷产业公司（CHRI）的最低价格为75.70。将其与当前的91.90和75.70 - 91.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHRI股票是什么时候拆分的？
银发白芷产业公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.96和15.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 91.96
- 开盘价
- 91.90
- 卖价
- 91.90
- 买价
- 92.20
- 最低价
- 91.90
- 最高价
- 91.90
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 2.13%
- 6个月变化
- 13.43%
- 年变化
- 15.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%