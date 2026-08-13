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CHRI: 银发白芷产业公司

91.90 USD 0.06 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHRI汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点91.90和高点91.90进行交易。

关注银发白芷产业公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CHRI股票今天的价格是多少？

银发白芷产业公司股票今天的定价为91.90。它在91.90 - 91.90范围内交易，昨天的收盘价为91.96，交易量达到1。CHRI的实时价格图表显示了这些更新。

银发白芷产业公司股票是否支付股息？

银发白芷产业公司目前的价值为91.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.86%和USD。实时查看图表以跟踪CHRI走势。

如何购买CHRI股票？

您可以以91.90的当前价格购买银发白芷产业公司股票。订单通常设置在91.90或92.20附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CHRI的实时图表更新。

如何投资CHRI股票？

投资银发白芷产业公司需要考虑年度范围75.70 - 91.99和当前价格91.90。许多人在以91.90或92.20下订单之前，会比较2.13%和。实时查看CHRI价格图表，了解每日变化。

银发白芷产业公司股票的最高价格是多少？

在过去一年中，银发白芷产业公司的最高价格是91.99。在75.70 - 91.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪银发白芷产业公司的绩效。

银发白芷产业公司股票的最低价格是多少？

银发白芷产业公司（CHRI）的最低价格为75.70。将其与当前的91.90和75.70 - 91.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHRI股票是什么时候拆分的？

银发白芷产业公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.96和15.86%中可见。

日范围
91.90 91.90
年范围
75.70 91.99
前一天收盘价
91.96
开盘价
91.90
卖价
91.90
买价
92.20
最低价
91.90
最高价
91.90
交易量
1
日变化
-0.07%
月变化
2.13%
6个月变化
13.43%
年变化
15.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%