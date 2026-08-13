CHRI股票今天的价格是多少？ 银发白芷产业公司股票今天的定价为91.90。它在91.90 - 91.90范围内交易，昨天的收盘价为91.96，交易量达到1。CHRI的实时价格图表显示了这些更新。

银发白芷产业公司股票是否支付股息？ 银发白芷产业公司目前的价值为91.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.86%和USD。实时查看图表以跟踪CHRI走势。

如何购买CHRI股票？ 您可以以91.90的当前价格购买银发白芷产业公司股票。订单通常设置在91.90或92.20附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CHRI的实时图表更新。

如何投资CHRI股票？ 投资银发白芷产业公司需要考虑年度范围75.70 - 91.99和当前价格91.90。许多人在以91.90或92.20下订单之前，会比较2.13%和。实时查看CHRI价格图表，了解每日变化。

银发白芷产业公司股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，银发白芷产业公司的最高价格是91.99。在75.70 - 91.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪银发白芷产业公司的绩效。

银发白芷产业公司股票的最低价格是多少？ 银发白芷产业公司（CHRI）的最低价格为75.70。将其与当前的91.90和75.70 - 91.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。