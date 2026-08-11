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CHPY: YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF

69.95 USD 1.37 (1.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHPY за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.95, а максимальная — 72.45.

Следите за динамикой YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHPY сегодня?

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) сегодня оценивается на уровне 69.95. Инструмент торгуется в пределах 69.95 - 72.45, вчерашнее закрытие составило 71.32, а торговый объем достиг 946. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF?

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF в настоящее время оценивается в 69.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.41% и USD. Отслеживайте движения CHPY на графике в реальном времени.

Как купить акции CHPY?

Вы можете купить акции YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) по текущей цене 69.95. Ордера обычно размещаются около 69.95 или 70.25, тогда как 946 и -3.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHPY?

Инвестирование в YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 52.10 - 89.86 и текущей цены 69.95. Многие сравнивают 5.97% и 19.98% перед размещением ордеров на 69.95 или 70.25. Изучайте ежедневные изменения цены CHPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF?

Самая высокая цена YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) за последний год составила 89.86. Акции заметно колебались в пределах 52.10 - 89.86, сравнение с 71.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF?

Самая низкая цена YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) за год составила 52.10. Сравнение с текущими 69.95 и 52.10 - 89.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHPY?

В прошлом YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.32 и 15.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.95 72.45
Годовой диапазон
52.10 89.86
Предыдущее закрытие
71.32
Open
72.45
Bid
69.95
Ask
70.25
Low
69.95
High
72.45
Объем
946
Дневное изменение
-1.92%
Месячное изменение
5.97%
6-месячное изменение
19.98%
Годовое изменение
15.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%