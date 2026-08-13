CHPY: YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF
今日CHPY汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点70.01和高点71.21进行交易。
关注YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- MN
常见问题解答
CHPY股票今天的价格是多少？
YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为70.55。它在70.01 - 71.21范围内交易，昨天的收盘价为69.95，交易量达到606。CHPY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？
YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF目前的价值为70.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.40%和USD。实时查看图表以跟踪CHPY走势。
如何购买CHPY股票？
您可以以70.55的当前价格购买YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在70.55或70.85附近，而606和-0.93%显示市场活动。立即关注CHPY的实时图表更新。
如何投资CHPY股票？
投资YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围52.10 - 89.86和当前价格70.55。许多人在以70.55或70.85下订单之前，会比较6.88%和。实时查看CHPY价格图表，了解每日变化。
YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF的最高价格是89.86。在52.10 - 89.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF的绩效。
YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF（CHPY）的最低价格为52.10。将其与当前的70.55和52.10 - 89.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHPY股票是什么时候拆分的？
YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.95和16.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.95
- 开盘价
- 71.21
- 卖价
- 70.55
- 买价
- 70.85
- 最低价
- 70.01
- 最高价
- 71.21
- 交易量
- 606
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 6.88%
- 6个月变化
- 21.01%
- 年变化
- 16.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%