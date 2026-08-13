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CHPY: YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF

70.55 USD 0.60 (0.86%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHPY汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点70.01和高点71.21进行交易。

关注YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CHPY股票今天的价格是多少？

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为70.55。它在70.01 - 71.21范围内交易，昨天的收盘价为69.95，交易量达到606。CHPY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF目前的价值为70.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.40%和USD。实时查看图表以跟踪CHPY走势。

如何购买CHPY股票？

您可以以70.55的当前价格购买YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在70.55或70.85附近，而606和-0.93%显示市场活动。立即关注CHPY的实时图表更新。

如何投资CHPY股票？

投资YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围52.10 - 89.86和当前价格70.55。许多人在以70.55或70.85下订单之前，会比较6.88%和。实时查看CHPY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF的最高价格是89.86。在52.10 - 89.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF（CHPY）的最低价格为52.10。将其与当前的70.55和52.10 - 89.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHPY股票是什么时候拆分的？

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.95和16.40%中可见。

日范围
70.01 71.21
年范围
52.10 89.86
前一天收盘价
69.95
开盘价
71.21
卖价
70.55
买价
70.85
最低价
70.01
最高价
71.21
交易量
606
日变化
0.86%
月变化
6.88%
6个月变化
21.01%
年变化
16.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%