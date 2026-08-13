CHPY股票今天的价格是多少？ YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为70.55。它在70.01 - 71.21范围内交易，昨天的收盘价为69.95，交易量达到606。CHPY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？ YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF目前的价值为70.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.40%和USD。实时查看图表以跟踪CHPY走势。

如何购买CHPY股票？ 您可以以70.55的当前价格购买YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在70.55或70.85附近，而606和-0.93%显示市场活动。立即关注CHPY的实时图表更新。

如何投资CHPY股票？ 投资YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围52.10 - 89.86和当前价格70.55。许多人在以70.55或70.85下订单之前，会比较6.88%和。实时查看CHPY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF的最高价格是89.86。在52.10 - 89.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？ YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF（CHPY）的最低价格为52.10。将其与当前的70.55和52.10 - 89.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。