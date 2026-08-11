- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHPX: Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
Курс CHPX за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.30, а максимальная — 94.67.
Следите за динамикой Global X AI Semiconductor & Quantum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHPX сегодня?
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) сегодня оценивается на уровне 93.34. Инструмент торгуется в пределах 93.30 - 94.67, вчерашнее закрытие составило 94.24, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHPX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X AI Semiconductor & Quantum ETF?
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF в настоящее время оценивается в 93.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 82.77% и USD. Отслеживайте движения CHPX на графике в реальном времени.
Как купить акции CHPX?
Вы можете купить акции Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) по текущей цене 93.34. Ордера обычно размещаются около 93.34 или 93.64, тогда как 58 и -1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHPX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHPX?
Инвестирование в Global X AI Semiconductor & Quantum ETF предполагает учет годового диапазона 49.54 - 112.00 и текущей цены 93.34. Многие сравнивают 7.60% и 55.54% перед размещением ордеров на 93.34 или 93.64. Изучайте ежедневные изменения цены CHPX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X AI Semiconductor & Quantum ETF?
Самая высокая цена Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) за последний год составила 112.00. Акции заметно колебались в пределах 49.54 - 112.00, сравнение с 94.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X AI Semiconductor & Quantum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X AI Semiconductor & Quantum ETF?
Самая низкая цена Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) за год составила 49.54. Сравнение с текущими 93.34 и 49.54 - 112.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHPX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHPX?
В прошлом Global X AI Semiconductor & Quantum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.24 и 82.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 94.24
- Open
- 94.28
- Bid
- 93.34
- Ask
- 93.64
- Low
- 93.30
- High
- 94.67
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- 7.60%
- 6-месячное изменение
- 55.54%
- Годовое изменение
- 82.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%