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CHPX: Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

93.34 USD 0.90 (0.96%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHPX за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.30, а максимальная — 94.67.

Следите за динамикой Global X AI Semiconductor & Quantum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHPX сегодня?

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) сегодня оценивается на уровне 93.34. Инструмент торгуется в пределах 93.30 - 94.67, вчерашнее закрытие составило 94.24, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHPX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X AI Semiconductor & Quantum ETF?

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF в настоящее время оценивается в 93.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 82.77% и USD. Отслеживайте движения CHPX на графике в реальном времени.

Как купить акции CHPX?

Вы можете купить акции Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) по текущей цене 93.34. Ордера обычно размещаются около 93.34 или 93.64, тогда как 58 и -1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHPX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHPX?

Инвестирование в Global X AI Semiconductor & Quantum ETF предполагает учет годового диапазона 49.54 - 112.00 и текущей цены 93.34. Многие сравнивают 7.60% и 55.54% перед размещением ордеров на 93.34 или 93.64. Изучайте ежедневные изменения цены CHPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X AI Semiconductor & Quantum ETF?

Самая высокая цена Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) за последний год составила 112.00. Акции заметно колебались в пределах 49.54 - 112.00, сравнение с 94.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X AI Semiconductor & Quantum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X AI Semiconductor & Quantum ETF?

Самая низкая цена Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) за год составила 49.54. Сравнение с текущими 93.34 и 49.54 - 112.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHPX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHPX?

В прошлом Global X AI Semiconductor & Quantum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.24 и 82.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
93.30 94.67
Годовой диапазон
49.54 112.00
Предыдущее закрытие
94.24
Open
94.28
Bid
93.34
Ask
93.64
Low
93.30
High
94.67
Объем
58
Дневное изменение
-0.96%
Месячное изменение
7.60%
6-месячное изменение
55.54%
Годовое изменение
82.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%