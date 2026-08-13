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CHPX: Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

93.17 USD 0.17 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHPX汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点92.75和高点93.76进行交易。

关注Global X AI Semiconductor & Quantum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CHPX股票今天的价格是多少？

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票今天的定价为93.17。它在92.75 - 93.76范围内交易，昨天的收盘价为93.34，交易量达到46。CHPX的实时价格图表显示了这些更新。

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票是否支付股息？

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF目前的价值为93.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注82.44%和USD。实时查看图表以跟踪CHPX走势。

如何购买CHPX股票？

您可以以93.17的当前价格购买Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票。订单通常设置在93.17或93.47附近，而46和0.18%显示市场活动。立即关注CHPX的实时图表更新。

如何投资CHPX股票？

投资Global X AI Semiconductor & Quantum ETF需要考虑年度范围49.54 - 112.00和当前价格93.17。许多人在以93.17或93.47下订单之前，会比较7.40%和。实时查看CHPX价格图表，了解每日变化。

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X AI Semiconductor & Quantum ETF的最高价格是112.00。在49.54 - 112.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X AI Semiconductor & Quantum ETF的绩效。

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票的最低价格是多少？

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF（CHPX）的最低价格为49.54。将其与当前的93.17和49.54 - 112.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHPX股票是什么时候拆分的？

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.34和82.44%中可见。

日范围
92.75 93.76
年范围
49.54 112.00
前一天收盘价
93.34
开盘价
93.00
卖价
93.17
买价
93.47
最低价
92.75
最高价
93.76
交易量
46
日变化
-0.18%
月变化
7.40%
6个月变化
55.26%
年变化
82.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%