CHPX: Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
今日CHPX汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点92.75和高点93.76进行交易。
关注Global X AI Semiconductor & Quantum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
CHPX股票今天的价格是多少？
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票今天的定价为93.17。它在92.75 - 93.76范围内交易，昨天的收盘价为93.34，交易量达到46。CHPX的实时价格图表显示了这些更新。
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票是否支付股息？
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF目前的价值为93.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注82.44%和USD。实时查看图表以跟踪CHPX走势。
如何购买CHPX股票？
您可以以93.17的当前价格购买Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票。订单通常设置在93.17或93.47附近，而46和0.18%显示市场活动。立即关注CHPX的实时图表更新。
如何投资CHPX股票？
投资Global X AI Semiconductor & Quantum ETF需要考虑年度范围49.54 - 112.00和当前价格93.17。许多人在以93.17或93.47下订单之前，会比较7.40%和。实时查看CHPX价格图表，了解每日变化。
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X AI Semiconductor & Quantum ETF的最高价格是112.00。在49.54 - 112.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X AI Semiconductor & Quantum ETF的绩效。
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票的最低价格是多少？
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF（CHPX）的最低价格为49.54。将其与当前的93.17和49.54 - 112.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHPX股票是什么时候拆分的？
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.34和82.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 93.34
- 开盘价
- 93.00
- 卖价
- 93.17
- 买价
- 93.47
- 最低价
- 92.75
- 最高价
- 93.76
- 交易量
- 46
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 7.40%
- 6个月变化
- 55.26%
- 年变化
- 82.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%