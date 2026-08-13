CHPX股票今天的价格是多少？ Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票今天的定价为93.17。它在92.75 - 93.76范围内交易，昨天的收盘价为93.34，交易量达到46。CHPX的实时价格图表显示了这些更新。

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票是否支付股息？ Global X AI Semiconductor & Quantum ETF目前的价值为93.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注82.44%和USD。实时查看图表以跟踪CHPX走势。

如何购买CHPX股票？ 您可以以93.17的当前价格购买Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票。订单通常设置在93.17或93.47附近，而46和0.18%显示市场活动。立即关注CHPX的实时图表更新。

如何投资CHPX股票？ 投资Global X AI Semiconductor & Quantum ETF需要考虑年度范围49.54 - 112.00和当前价格93.17。许多人在以93.17或93.47下订单之前，会比较7.40%和。实时查看CHPX价格图表，了解每日变化。

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X AI Semiconductor & Quantum ETF的最高价格是112.00。在49.54 - 112.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X AI Semiconductor & Quantum ETF的绩效。

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF股票的最低价格是多少？ Global X AI Semiconductor & Quantum ETF（CHPX）的最低价格为49.54。将其与当前的93.17和49.54 - 112.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。