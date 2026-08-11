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CHOW: Chowchow Cloud International Holdings Ltd
Курс CHOW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.35, а максимальная — 0.37.
Следите за динамикой Chowchow Cloud International Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHOW сегодня?
Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) сегодня оценивается на уровне 0.35. Инструмент торгуется в пределах 0.35 - 0.37, вчерашнее закрытие составило 0.35, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chowchow Cloud International Holdings Ltd?
Chowchow Cloud International Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -95.63% и USD. Отслеживайте движения CHOW на графике в реальном времени.
Как купить акции CHOW?
Вы можете купить акции Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) по текущей цене 0.35. Ордера обычно размещаются около 0.35 или 0.65, тогда как 112 и -5.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHOW?
Инвестирование в Chowchow Cloud International Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.27 - 21.91 и текущей цены 0.35. Многие сравнивают 0.00% и -28.18% перед размещением ордеров на 0.35 или 0.65. Изучайте ежедневные изменения цены CHOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Chowchow Cloud International Holdings Ltd?
Самая высокая цена Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) за последний год составила 21.91. Акции заметно колебались в пределах 0.27 - 21.91, сравнение с 0.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chowchow Cloud International Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Chowchow Cloud International Holdings Ltd?
Самая низкая цена Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) за год составила 0.27. Сравнение с текущими 0.35 и 0.27 - 21.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHOW?
В прошлом Chowchow Cloud International Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.35 и -95.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.35
- Open
- 0.37
- Bid
- 0.35
- Ask
- 0.65
- Low
- 0.35
- High
- 0.37
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -28.18%
- Годовое изменение
- -95.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%