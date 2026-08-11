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CHOW: Chowchow Cloud International Holdings Ltd

0.35 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHOW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.35, а максимальная — 0.37.

Следите за динамикой Chowchow Cloud International Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHOW сегодня?

Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) сегодня оценивается на уровне 0.35. Инструмент торгуется в пределах 0.35 - 0.37, вчерашнее закрытие составило 0.35, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chowchow Cloud International Holdings Ltd?

Chowchow Cloud International Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -95.63% и USD. Отслеживайте движения CHOW на графике в реальном времени.

Как купить акции CHOW?

Вы можете купить акции Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) по текущей цене 0.35. Ордера обычно размещаются около 0.35 или 0.65, тогда как 112 и -5.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHOW?

Инвестирование в Chowchow Cloud International Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.27 - 21.91 и текущей цены 0.35. Многие сравнивают 0.00% и -28.18% перед размещением ордеров на 0.35 или 0.65. Изучайте ежедневные изменения цены CHOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Chowchow Cloud International Holdings Ltd?

Самая высокая цена Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) за последний год составила 21.91. Акции заметно колебались в пределах 0.27 - 21.91, сравнение с 0.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chowchow Cloud International Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Chowchow Cloud International Holdings Ltd?

Самая низкая цена Chowchow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) за год составила 0.27. Сравнение с текущими 0.35 и 0.27 - 21.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHOW?

В прошлом Chowchow Cloud International Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.35 и -95.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.35 0.37
Годовой диапазон
0.27 21.91
Предыдущее закрытие
0.35
Open
0.37
Bid
0.35
Ask
0.65
Low
0.35
High
0.37
Объем
112
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-28.18%
Годовое изменение
-95.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%