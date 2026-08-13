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CHOW: Chowchow Cloud International Holdings Ltd

0.35 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHOW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.34和高点0.36进行交易。

关注Chowchow Cloud International Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CHOW股票今天的价格是多少？

Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票今天的定价为0.35。它在0.34 - 0.36范围内交易，昨天的收盘价为0.35，交易量达到127。CHOW的实时价格图表显示了这些更新。

Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票是否支付股息？

Chowchow Cloud International Holdings Ltd目前的价值为0.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-95.63%和USD。实时查看图表以跟踪CHOW走势。

如何购买CHOW股票？

您可以以0.35的当前价格购买Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.35或0.65附近，而127和2.94%显示市场活动。立即关注CHOW的实时图表更新。

如何投资CHOW股票？

投资Chowchow Cloud International Holdings Ltd需要考虑年度范围0.27 - 21.91和当前价格0.35。许多人在以0.35或0.65下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CHOW价格图表，了解每日变化。

Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Chowchow Cloud International Holdings Ltd的最高价格是21.91。在0.27 - 21.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chowchow Cloud International Holdings Ltd的绩效。

Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Chowchow Cloud International Holdings Ltd（CHOW）的最低价格为0.27。将其与当前的0.35和0.27 - 21.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHOW股票是什么时候拆分的？

Chowchow Cloud International Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.35和-95.63%中可见。

日范围
0.34 0.36
年范围
0.27 21.91
前一天收盘价
0.35
开盘价
0.34
卖价
0.35
买价
0.65
最低价
0.34
最高价
0.36
交易量
127
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
-28.18%
年变化
-95.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%