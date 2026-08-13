CHOW: Chowchow Cloud International Holdings Ltd
今日CHOW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.34和高点0.36进行交易。
关注Chowchow Cloud International Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
CHOW股票今天的价格是多少？
Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票今天的定价为0.35。它在0.34 - 0.36范围内交易，昨天的收盘价为0.35，交易量达到127。CHOW的实时价格图表显示了这些更新。
Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票是否支付股息？
Chowchow Cloud International Holdings Ltd目前的价值为0.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-95.63%和USD。实时查看图表以跟踪CHOW走势。
如何购买CHOW股票？
您可以以0.35的当前价格购买Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.35或0.65附近，而127和2.94%显示市场活动。立即关注CHOW的实时图表更新。
如何投资CHOW股票？
投资Chowchow Cloud International Holdings Ltd需要考虑年度范围0.27 - 21.91和当前价格0.35。许多人在以0.35或0.65下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CHOW价格图表，了解每日变化。
Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Chowchow Cloud International Holdings Ltd的最高价格是21.91。在0.27 - 21.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chowchow Cloud International Holdings Ltd的绩效。
Chowchow Cloud International Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Chowchow Cloud International Holdings Ltd（CHOW）的最低价格为0.27。将其与当前的0.35和0.27 - 21.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHOW股票是什么时候拆分的？
Chowchow Cloud International Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.35和-95.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.35
- 开盘价
- 0.34
- 卖价
- 0.35
- 买价
- 0.65
- 最低价
- 0.34
- 最高价
- 0.36
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -28.18%
- 年变化
- -95.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%