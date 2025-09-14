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CHI: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End

13.13 USD 0.09 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHI за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.95, а максимальная — 13.18.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHI сегодня?

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End (CHI) сегодня оценивается на уровне 13.13. Инструмент торгуется в пределах 12.95 - 13.18, вчерашнее закрытие составило 13.04, а торговый объем достиг 302. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End?

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End в настоящее время оценивается в 13.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.60% и USD. Отслеживайте движения CHI на графике в реальном времени.

Как купить акции CHI?

Вы можете купить акции Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End (CHI) по текущей цене 13.13. Ордера обычно размещаются около 13.13 или 13.43, тогда как 302 и 1.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHI?

Инвестирование в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End предполагает учет годового диапазона 10.26 - 13.50 и текущей цены 13.13. Многие сравнивают 4.87% и 15.58% перед размещением ордеров на 13.13 или 13.43. Изучайте ежедневные изменения цены CHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End?

Самая высокая цена Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End (CHI) за последний год составила 13.50. Акции заметно колебались в пределах 10.26 - 13.50, сравнение с 13.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End?

Самая низкая цена Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End (CHI) за год составила 10.26. Сравнение с текущими 13.13 и 10.26 - 13.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHI?

В прошлом Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.04 и 27.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.95 13.18
Годовой диапазон
10.26 13.50
Предыдущее закрытие
13.04
Open
12.95
Bid
13.13
Ask
13.43
Low
12.95
High
13.18
Объем
302
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
4.87%
6-месячное изменение
15.58%
Годовое изменение
27.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%