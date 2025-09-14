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CHI: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End

13.14 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHI汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点13.13和高点13.23进行交易。

关注Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
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CHI新闻

常见问题解答

CHI股票今天的价格是多少？

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End股票今天的定价为13.14。它在13.13 - 13.23范围内交易，昨天的收盘价为13.13，交易量达到188。CHI的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End股票是否支付股息？

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End目前的价值为13.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.70%和USD。实时查看图表以跟踪CHI走势。

如何购买CHI股票？

您可以以13.14的当前价格购买Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End股票。订单通常设置在13.14或13.44附近，而188和-0.45%显示市场活动。立即关注CHI的实时图表更新。

如何投资CHI股票？

投资Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End需要考虑年度范围10.26 - 13.50和当前价格13.14。许多人在以13.14或13.44下订单之前，会比较4.95%和。实时查看CHI价格图表，了解每日变化。

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End的最高价格是13.50。在10.26 - 13.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End的绩效。

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End股票的最低价格是多少？

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End（CHI）的最低价格为10.26。将其与当前的13.14和10.26 - 13.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHI股票是什么时候拆分的？

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.13和27.70%中可见。

日范围
13.13 13.23
年范围
10.26 13.50
前一天收盘价
13.13
开盘价
13.20
卖价
13.14
买价
13.44
最低价
13.13
最高价
13.23
交易量
188
日变化
0.08%
月变化
4.95%
6个月变化
15.67%
年变化
27.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%