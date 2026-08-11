- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHA: China Telecom Corp Ltd
Курс CHA за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 10.35.
Следите за динамикой China Telecom Corp Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHA сегодня?
China Telecom Corp Ltd (CHA) сегодня оценивается на уровне 10.21. Инструмент торгуется в пределах 9.94 - 10.35, вчерашнее закрытие составило 10.18, а торговый объем достиг 2862. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям China Telecom Corp Ltd?
China Telecom Corp Ltd в настоящее время оценивается в 10.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.58% и USD. Отслеживайте движения CHA на графике в реальном времени.
Как купить акции CHA?
Вы можете купить акции China Telecom Corp Ltd (CHA) по текущей цене 10.21. Ордера обычно размещаются около 10.21 или 10.51, тогда как 2862 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHA?
Инвестирование в China Telecom Corp Ltd предполагает учет годового диапазона 8.98 - 13.40 и текущей цены 10.21. Многие сравнивают -10.52% и -3.31% перед размещением ордеров на 10.21 или 10.51. Изучайте ежедневные изменения цены CHA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции China Telecom Corp Ltd?
Самая высокая цена China Telecom Corp Ltd (CHA) за последний год составила 13.40. Акции заметно колебались в пределах 8.98 - 13.40, сравнение с 10.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику China Telecom Corp Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции China Telecom Corp Ltd?
Самая низкая цена China Telecom Corp Ltd (CHA) за год составила 8.98. Сравнение с текущими 10.21 и 8.98 - 13.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHA?
В прошлом China Telecom Corp Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.18 и -4.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.18
- Open
- 10.24
- Bid
- 10.21
- Ask
- 10.51
- Low
- 9.94
- High
- 10.35
- Объем
- 2.862 K
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- -10.52%
- 6-месячное изменение
- -3.31%
- Годовое изменение
- -4.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%