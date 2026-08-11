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CHA: China Telecom Corp Ltd

10.21 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHA за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 10.35.

Следите за динамикой China Telecom Corp Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHA сегодня?

China Telecom Corp Ltd (CHA) сегодня оценивается на уровне 10.21. Инструмент торгуется в пределах 9.94 - 10.35, вчерашнее закрытие составило 10.18, а торговый объем достиг 2862. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям China Telecom Corp Ltd?

China Telecom Corp Ltd в настоящее время оценивается в 10.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.58% и USD. Отслеживайте движения CHA на графике в реальном времени.

Как купить акции CHA?

Вы можете купить акции China Telecom Corp Ltd (CHA) по текущей цене 10.21. Ордера обычно размещаются около 10.21 или 10.51, тогда как 2862 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHA?

Инвестирование в China Telecom Corp Ltd предполагает учет годового диапазона 8.98 - 13.40 и текущей цены 10.21. Многие сравнивают -10.52% и -3.31% перед размещением ордеров на 10.21 или 10.51. Изучайте ежедневные изменения цены CHA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции China Telecom Corp Ltd?

Самая высокая цена China Telecom Corp Ltd (CHA) за последний год составила 13.40. Акции заметно колебались в пределах 8.98 - 13.40, сравнение с 10.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику China Telecom Corp Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции China Telecom Corp Ltd?

Самая низкая цена China Telecom Corp Ltd (CHA) за год составила 8.98. Сравнение с текущими 10.21 и 8.98 - 13.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHA?

В прошлом China Telecom Corp Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.18 и -4.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.94 10.35
Годовой диапазон
8.98 13.40
Предыдущее закрытие
10.18
Open
10.24
Bid
10.21
Ask
10.51
Low
9.94
High
10.35
Объем
2.862 K
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
-10.52%
6-месячное изменение
-3.31%
Годовое изменение
-4.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%