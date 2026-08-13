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CHA: 霸王茶姬

10.24 USD 0.03 (0.29%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHA汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点10.14和高点10.36进行交易。

关注霸王茶姬动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CHA股票今天的价格是多少？

霸王茶姬股票今天的定价为10.24。它在10.14 - 10.36范围内交易，昨天的收盘价为10.21，交易量达到988。CHA的实时价格图表显示了这些更新。

霸王茶姬股票是否支付股息？

霸王茶姬目前的价值为10.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.30%和USD。实时查看图表以跟踪CHA走势。

如何购买CHA股票？

您可以以10.24的当前价格购买霸王茶姬股票。订单通常设置在10.24或10.54附近，而988和0.99%显示市场活动。立即关注CHA的实时图表更新。

如何投资CHA股票？

投资霸王茶姬需要考虑年度范围8.98 - 13.40和当前价格10.24。许多人在以10.24或10.54下订单之前，会比较-10.25%和。实时查看CHA价格图表，了解每日变化。

霸王茶姬股票的最高价格是多少？

在过去一年中，霸王茶姬的最高价格是13.40。在8.98 - 13.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪霸王茶姬的绩效。

霸王茶姬股票的最低价格是多少？

霸王茶姬（CHA）的最低价格为8.98。将其与当前的10.24和8.98 - 13.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHA股票是什么时候拆分的？

霸王茶姬历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.21和-4.30%中可见。

日范围
10.14 10.36
年范围
8.98 13.40
前一天收盘价
10.21
开盘价
10.14
卖价
10.24
买价
10.54
最低价
10.14
最高价
10.36
交易量
988
日变化
0.29%
月变化
-10.25%
6个月变化
-3.03%
年变化
-4.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%