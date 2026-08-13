CHA: 霸王茶姬
今日CHA汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点10.14和高点10.36进行交易。
关注霸王茶姬动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CHA股票今天的价格是多少？
霸王茶姬股票今天的定价为10.24。它在10.14 - 10.36范围内交易，昨天的收盘价为10.21，交易量达到988。CHA的实时价格图表显示了这些更新。
霸王茶姬股票是否支付股息？
霸王茶姬目前的价值为10.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.30%和USD。实时查看图表以跟踪CHA走势。
如何购买CHA股票？
您可以以10.24的当前价格购买霸王茶姬股票。订单通常设置在10.24或10.54附近，而988和0.99%显示市场活动。立即关注CHA的实时图表更新。
如何投资CHA股票？
投资霸王茶姬需要考虑年度范围8.98 - 13.40和当前价格10.24。许多人在以10.24或10.54下订单之前，会比较-10.25%和。实时查看CHA价格图表，了解每日变化。
霸王茶姬股票的最高价格是多少？
在过去一年中，霸王茶姬的最高价格是13.40。在8.98 - 13.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪霸王茶姬的绩效。
霸王茶姬股票的最低价格是多少？
霸王茶姬（CHA）的最低价格为8.98。将其与当前的10.24和8.98 - 13.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHA股票是什么时候拆分的？
霸王茶姬历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.21和-4.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.21
- 开盘价
- 10.14
- 卖价
- 10.24
- 买价
- 10.54
- 最低价
- 10.14
- 最高价
- 10.36
- 交易量
- 988
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- -10.25%
- 6个月变化
- -3.03%
- 年变化
- -4.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%