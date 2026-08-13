CHA股票今天的价格是多少？ 霸王茶姬股票今天的定价为10.24。它在10.14 - 10.36范围内交易，昨天的收盘价为10.21，交易量达到988。CHA的实时价格图表显示了这些更新。

霸王茶姬股票是否支付股息？ 霸王茶姬目前的价值为10.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.30%和USD。实时查看图表以跟踪CHA走势。

如何购买CHA股票？ 您可以以10.24的当前价格购买霸王茶姬股票。订单通常设置在10.24或10.54附近，而988和0.99%显示市场活动。立即关注CHA的实时图表更新。

如何投资CHA股票？ 投资霸王茶姬需要考虑年度范围8.98 - 13.40和当前价格10.24。许多人在以10.24或10.54下订单之前，会比较-10.25%和。实时查看CHA价格图表，了解每日变化。

霸王茶姬股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，霸王茶姬的最高价格是13.40。在8.98 - 13.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪霸王茶姬的绩效。

霸王茶姬股票的最低价格是多少？ 霸王茶姬（CHA）的最低价格为8.98。将其与当前的10.24和8.98 - 13.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。