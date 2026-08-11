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CGVV: Share class
Курс CGVV за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.40, а максимальная — 32.53.
Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGVV сегодня?
Share class (CGVV) сегодня оценивается на уровне 32.50. Инструмент торгуется в пределах 32.40 - 32.53, вчерашнее закрытие составило 32.32, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGVV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?
Share class в настоящее время оценивается в 32.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.81% и USD. Отслеживайте движения CGVV на графике в реальном времени.
Как купить акции CGVV?
Вы можете купить акции Share class (CGVV) по текущей цене 32.50. Ордера обычно размещаются около 32.50 или 32.80, тогда как 58 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGVV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGVV?
Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 25.53 - 32.53 и текущей цены 32.50. Многие сравнивают 2.72% и 14.44% перед размещением ордеров на 32.50 или 32.80. Изучайте ежедневные изменения цены CGVV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share class?
Самая высокая цена Share class (CGVV) за последний год составила 32.53. Акции заметно колебались в пределах 25.53 - 32.53, сравнение с 32.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share class?
Самая низкая цена Share class (CGVV) за год составила 25.53. Сравнение с текущими 32.50 и 25.53 - 32.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGVV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGVV?
В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.32 и 24.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.32
- Open
- 32.40
- Bid
- 32.50
- Ask
- 32.80
- Low
- 32.40
- High
- 32.53
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 2.72%
- 6-месячное изменение
- 14.44%
- Годовое изменение
- 24.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%