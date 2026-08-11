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CGVV: Share class

32.50 USD 0.18 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGVV за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.40, а максимальная — 32.53.

Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGVV сегодня?

Share class (CGVV) сегодня оценивается на уровне 32.50. Инструмент торгуется в пределах 32.40 - 32.53, вчерашнее закрытие составило 32.32, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGVV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?

Share class в настоящее время оценивается в 32.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.81% и USD. Отслеживайте движения CGVV на графике в реальном времени.

Как купить акции CGVV?

Вы можете купить акции Share class (CGVV) по текущей цене 32.50. Ордера обычно размещаются около 32.50 или 32.80, тогда как 58 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGVV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGVV?

Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 25.53 - 32.53 и текущей цены 32.50. Многие сравнивают 2.72% и 14.44% перед размещением ордеров на 32.50 или 32.80. Изучайте ежедневные изменения цены CGVV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share class?

Самая высокая цена Share class (CGVV) за последний год составила 32.53. Акции заметно колебались в пределах 25.53 - 32.53, сравнение с 32.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share class?

Самая низкая цена Share class (CGVV) за год составила 25.53. Сравнение с текущими 32.50 и 25.53 - 32.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGVV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGVV?

В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.32 и 24.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.40 32.53
Годовой диапазон
25.53 32.53
Предыдущее закрытие
32.32
Open
32.40
Bid
32.50
Ask
32.80
Low
32.40
High
32.53
Объем
58
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
2.72%
6-месячное изменение
14.44%
Годовое изменение
24.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%