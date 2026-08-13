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CGVV: Share class

32.53 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CGVV汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点32.50和高点32.62进行交易。

关注Share class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGVV股票今天的价格是多少？

Share class股票今天的定价为32.53。它在32.50 - 32.62范围内交易，昨天的收盘价为32.50，交易量达到56。CGVV的实时价格图表显示了这些更新。

Share class股票是否支付股息？

Share class目前的价值为32.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.92%和USD。实时查看图表以跟踪CGVV走势。

如何购买CGVV股票？

您可以以32.53的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在32.53或32.83附近，而56和0.06%显示市场活动。立即关注CGVV的实时图表更新。

如何投资CGVV股票？

投资Share class需要考虑年度范围25.53 - 32.62和当前价格32.53。许多人在以32.53或32.83下订单之前，会比较2.81%和。实时查看CGVV价格图表，了解每日变化。

Share class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share class的最高价格是32.62。在25.53 - 32.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。

Share class股票的最低价格是多少？

Share class（CGVV）的最低价格为25.53。将其与当前的32.53和25.53 - 32.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGVV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGVV股票是什么时候拆分的？

Share class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.50和24.92%中可见。

日范围
32.50 32.62
年范围
25.53 32.62
前一天收盘价
32.50
开盘价
32.51
卖价
32.53
买价
32.83
最低价
32.50
最高价
32.62
交易量
56
日变化
0.09%
月变化
2.81%
6个月变化
14.54%
年变化
24.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%