CGVV: Share class
今日CGVV汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点32.50和高点32.62进行交易。
关注Share class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CGVV股票今天的价格是多少？
Share class股票今天的定价为32.53。它在32.50 - 32.62范围内交易，昨天的收盘价为32.50，交易量达到56。CGVV的实时价格图表显示了这些更新。
Share class股票是否支付股息？
Share class目前的价值为32.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.92%和USD。实时查看图表以跟踪CGVV走势。
如何购买CGVV股票？
您可以以32.53的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在32.53或32.83附近，而56和0.06%显示市场活动。立即关注CGVV的实时图表更新。
如何投资CGVV股票？
投资Share class需要考虑年度范围25.53 - 32.62和当前价格32.53。许多人在以32.53或32.83下订单之前，会比较2.81%和。实时查看CGVV价格图表，了解每日变化。
Share class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share class的最高价格是32.62。在25.53 - 32.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。
Share class股票的最低价格是多少？
Share class（CGVV）的最低价格为25.53。将其与当前的32.53和25.53 - 32.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGVV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGVV股票是什么时候拆分的？
Share class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.50和24.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.50
- 开盘价
- 32.51
- 卖价
- 32.53
- 买价
- 32.83
- 最低价
- 32.50
- 最高价
- 32.62
- 交易量
- 56
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 2.81%
- 6个月变化
- 14.54%
- 年变化
- 24.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%