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CGUI: Share class

25.30 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGUI за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.29, а максимальная — 25.31.

Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGUI сегодня?

Share class (CGUI) сегодня оценивается на уровне 25.30. Инструмент торгуется в пределах 25.29 - 25.31, вчерашнее закрытие составило 25.31, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGUI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?

Share class в настоящее время оценивается в 25.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения CGUI на графике в реальном времени.

Как купить акции CGUI?

Вы можете купить акции Share class (CGUI) по текущей цене 25.30. Ордера обычно размещаются около 25.30 или 25.60, тогда как 162 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGUI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGUI?

Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 25.26 - 25.41 и текущей цены 25.30. Многие сравнивают -0.04% и -0.20% перед размещением ордеров на 25.30 или 25.60. Изучайте ежедневные изменения цены CGUI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share class?

Самая высокая цена Share class (CGUI) за последний год составила 25.41. Акции заметно колебались в пределах 25.26 - 25.41, сравнение с 25.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share class?

Самая низкая цена Share class (CGUI) за год составила 25.26. Сравнение с текущими 25.30 и 25.26 - 25.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGUI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGUI?

В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.31 и -0.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.29 25.31
Годовой диапазон
25.26 25.41
Предыдущее закрытие
25.31
Open
25.31
Bid
25.30
Ask
25.60
Low
25.29
High
25.31
Объем
162
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
-0.20%
Годовое изменение
-0.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%