- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CGUI: Share class
Курс CGUI за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.29, а максимальная — 25.31.
Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGUI сегодня?
Share class (CGUI) сегодня оценивается на уровне 25.30. Инструмент торгуется в пределах 25.29 - 25.31, вчерашнее закрытие составило 25.31, а торговый объем достиг 162. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGUI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?
Share class в настоящее время оценивается в 25.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения CGUI на графике в реальном времени.
Как купить акции CGUI?
Вы можете купить акции Share class (CGUI) по текущей цене 25.30. Ордера обычно размещаются около 25.30 или 25.60, тогда как 162 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGUI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGUI?
Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 25.26 - 25.41 и текущей цены 25.30. Многие сравнивают -0.04% и -0.20% перед размещением ордеров на 25.30 или 25.60. Изучайте ежедневные изменения цены CGUI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share class?
Самая высокая цена Share class (CGUI) за последний год составила 25.41. Акции заметно колебались в пределах 25.26 - 25.41, сравнение с 25.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share class?
Самая низкая цена Share class (CGUI) за год составила 25.26. Сравнение с текущими 25.30 и 25.26 - 25.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGUI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGUI?
В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.31 и -0.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.31
- Open
- 25.31
- Bid
- 25.30
- Ask
- 25.60
- Low
- 25.29
- High
- 25.31
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -0.20%
- Годовое изменение
- -0.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%