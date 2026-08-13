CGUI: Share class
今日CGUI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.31和高点25.32进行交易。
关注Share class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CGUI股票今天的价格是多少？
Share class股票今天的定价为25.31。它在25.31 - 25.32范围内交易，昨天的收盘价为25.30，交易量达到63。CGUI的实时价格图表显示了这些更新。
Share class股票是否支付股息？
Share class目前的价值为25.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪CGUI走势。
如何购买CGUI股票？
您可以以25.31的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在25.31或25.61附近，而63和-0.04%显示市场活动。立即关注CGUI的实时图表更新。
如何投资CGUI股票？
投资Share class需要考虑年度范围25.26 - 25.41和当前价格25.31。许多人在以25.31或25.61下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CGUI价格图表，了解每日变化。
Share class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share class的最高价格是25.41。在25.26 - 25.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。
Share class股票的最低价格是多少？
Share class（CGUI）的最低价格为25.26。将其与当前的25.31和25.26 - 25.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGUI股票是什么时候拆分的？
Share class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.30和-0.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.30
- 开盘价
- 25.32
- 卖价
- 25.31
- 买价
- 25.61
- 最低价
- 25.31
- 最高价
- 25.32
- 交易量
- 63
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -0.16%
- 年变化
- -0.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%