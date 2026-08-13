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CGUI: Share class

25.31 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CGUI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.31和高点25.32进行交易。

关注Share class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGUI股票今天的价格是多少？

Share class股票今天的定价为25.31。它在25.31 - 25.32范围内交易，昨天的收盘价为25.30，交易量达到63。CGUI的实时价格图表显示了这些更新。

Share class股票是否支付股息？

Share class目前的价值为25.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪CGUI走势。

如何购买CGUI股票？

您可以以25.31的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在25.31或25.61附近，而63和-0.04%显示市场活动。立即关注CGUI的实时图表更新。

如何投资CGUI股票？

投资Share class需要考虑年度范围25.26 - 25.41和当前价格25.31。许多人在以25.31或25.61下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CGUI价格图表，了解每日变化。

Share class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share class的最高价格是25.41。在25.26 - 25.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。

Share class股票的最低价格是多少？

Share class（CGUI）的最低价格为25.26。将其与当前的25.31和25.26 - 25.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGUI股票是什么时候拆分的？

Share class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.30和-0.32%中可见。

日范围
25.31 25.32
年范围
25.26 25.41
前一天收盘价
25.30
开盘价
25.32
卖价
25.31
买价
25.61
最低价
25.31
最高价
25.32
交易量
63
日变化
0.04%
月变化
0.00%
6个月变化
-0.16%
年变化
-0.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%