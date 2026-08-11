- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CGNG: Share Class
Курс CGNG за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.42, а максимальная — 36.60.
Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGNG сегодня?
Share Class (CGNG) сегодня оценивается на уровне 36.46. Инструмент торгуется в пределах 36.42 - 36.60, вчерашнее закрытие составило 36.60, а торговый объем достиг 641. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?
Share Class в настоящее время оценивается в 36.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.80% и USD. Отслеживайте движения CGNG на графике в реальном времени.
Как купить акции CGNG?
Вы можете купить акции Share Class (CGNG) по текущей цене 36.46. Ордера обычно размещаются около 36.46 или 36.76, тогда как 641 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGNG?
Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 30.13 - 38.24 и текущей цены 36.46. Многие сравнивают 2.27% и 7.93% перед размещением ордеров на 36.46 или 36.76. Изучайте ежедневные изменения цены CGNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGNG) за последний год составила 38.24. Акции заметно колебались в пределах 30.13 - 38.24, сравнение с 36.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGNG) за год составила 30.13. Сравнение с текущими 36.46 и 30.13 - 38.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGNG?
В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.60 и 6.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.60
- Open
- 36.51
- Bid
- 36.46
- Ask
- 36.76
- Low
- 36.42
- High
- 36.60
- Объем
- 641
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 2.27%
- 6-месячное изменение
- 7.93%
- Годовое изменение
- 6.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%