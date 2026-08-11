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CGNG: Share Class

36.46 USD 0.14 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGNG за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.42, а максимальная — 36.60.

Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGNG сегодня?

Share Class (CGNG) сегодня оценивается на уровне 36.46. Инструмент торгуется в пределах 36.42 - 36.60, вчерашнее закрытие составило 36.60, а торговый объем достиг 641. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGNG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?

Share Class в настоящее время оценивается в 36.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.80% и USD. Отслеживайте движения CGNG на графике в реальном времени.

Как купить акции CGNG?

Вы можете купить акции Share Class (CGNG) по текущей цене 36.46. Ордера обычно размещаются около 36.46 или 36.76, тогда как 641 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGNG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGNG?

Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 30.13 - 38.24 и текущей цены 36.46. Многие сравнивают 2.27% и 7.93% перед размещением ордеров на 36.46 или 36.76. Изучайте ежедневные изменения цены CGNG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGNG) за последний год составила 38.24. Акции заметно колебались в пределах 30.13 - 38.24, сравнение с 36.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGNG) за год составила 30.13. Сравнение с текущими 36.46 и 30.13 - 38.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGNG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGNG?

В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.60 и 6.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.42 36.60
Годовой диапазон
30.13 38.24
Предыдущее закрытие
36.60
Open
36.51
Bid
36.46
Ask
36.76
Low
36.42
High
36.60
Объем
641
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
2.27%
6-месячное изменение
7.93%
Годовое изменение
6.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%