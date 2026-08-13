CGNG: Share Class
今日CGNG汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点36.32和高点36.61进行交易。
关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CGNG股票今天的价格是多少？
Share Class股票今天的定价为36.40。它在36.32 - 36.61范围内交易，昨天的收盘价为36.46，交易量达到612。CGNG的实时价格图表显示了这些更新。
Share Class股票是否支付股息？
Share Class目前的价值为36.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.62%和USD。实时查看图表以跟踪CGNG走势。
如何购买CGNG股票？
您可以以36.40的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在36.40或36.70附近，而612和-0.38%显示市场活动。立即关注CGNG的实时图表更新。
如何投资CGNG股票？
投资Share Class需要考虑年度范围30.13 - 38.24和当前价格36.40。许多人在以36.40或36.70下订单之前，会比较2.10%和。实时查看CGNG价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是38.24。在30.13 - 38.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGNG）的最低价格为30.13。将其与当前的36.40和30.13 - 38.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGNG股票是什么时候拆分的？
Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.46和6.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.46
- 开盘价
- 36.54
- 卖价
- 36.40
- 买价
- 36.70
- 最低价
- 36.32
- 最高价
- 36.61
- 交易量
- 612
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- 7.76%
- 年变化
- 6.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%