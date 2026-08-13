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CGNG: Share Class

36.40 USD 0.06 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CGNG汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点36.32和高点36.61进行交易。

关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGNG股票今天的价格是多少？

Share Class股票今天的定价为36.40。它在36.32 - 36.61范围内交易，昨天的收盘价为36.46，交易量达到612。CGNG的实时价格图表显示了这些更新。

Share Class股票是否支付股息？

Share Class目前的价值为36.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.62%和USD。实时查看图表以跟踪CGNG走势。

如何购买CGNG股票？

您可以以36.40的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在36.40或36.70附近，而612和-0.38%显示市场活动。立即关注CGNG的实时图表更新。

如何投资CGNG股票？

投资Share Class需要考虑年度范围30.13 - 38.24和当前价格36.40。许多人在以36.40或36.70下订单之前，会比较2.10%和。实时查看CGNG价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是38.24。在30.13 - 38.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGNG）的最低价格为30.13。将其与当前的36.40和30.13 - 38.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGNG股票是什么时候拆分的？

Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.46和6.62%中可见。

日范围
36.32 36.61
年范围
30.13 38.24
前一天收盘价
36.46
开盘价
36.54
卖价
36.40
买价
36.70
最低价
36.32
最高价
36.61
交易量
612
日变化
-0.16%
月变化
2.10%
6个月变化
7.76%
年变化
6.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%