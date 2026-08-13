CGNG股票今天的价格是多少？ Share Class股票今天的定价为36.40。它在36.32 - 36.61范围内交易，昨天的收盘价为36.46，交易量达到612。CGNG的实时价格图表显示了这些更新。

Share Class股票是否支付股息？ Share Class目前的价值为36.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.62%和USD。实时查看图表以跟踪CGNG走势。

如何购买CGNG股票？ 您可以以36.40的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在36.40或36.70附近，而612和-0.38%显示市场活动。立即关注CGNG的实时图表更新。

如何投资CGNG股票？ 投资Share Class需要考虑年度范围30.13 - 38.24和当前价格36.40。许多人在以36.40或36.70下订单之前，会比较2.10%和。实时查看CGNG价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Share Class的最高价格是38.24。在30.13 - 38.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？ Share Class（CGNG）的最低价格为30.13。将其与当前的36.40和30.13 - 38.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。