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CGIC: Share Class
Курс CGIC за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.69, а максимальная — 36.82.
Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGIC сегодня?
Share Class (CGIC) сегодня оценивается на уровне 36.76. Инструмент торгуется в пределах 36.69 - 36.82, вчерашнее закрытие составило 36.90, а торговый объем достиг 549. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGIC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?
Share Class в настоящее время оценивается в 36.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.20% и USD. Отслеживайте движения CGIC на графике в реальном времени.
Как купить акции CGIC?
Вы можете купить акции Share Class (CGIC) по текущей цене 36.76. Ордера обычно размещаются около 36.76 или 37.06, тогда как 549 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGIC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGIC?
Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 31.99 - 37.30 и текущей цены 36.76. Многие сравнивают 2.25% и 4.17% перед размещением ордеров на 36.76 или 37.06. Изучайте ежедневные изменения цены CGIC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGIC) за последний год составила 37.30. Акции заметно колебались в пределах 31.99 - 37.30, сравнение с 36.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGIC) за год составила 31.99. Сравнение с текущими 36.76 и 31.99 - 37.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGIC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGIC?
В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.90 и 4.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.90
- Open
- 36.78
- Bid
- 36.76
- Ask
- 37.06
- Low
- 36.69
- High
- 36.82
- Объем
- 549
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 4.17%
- Годовое изменение
- 4.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%