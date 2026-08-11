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CGIC: Share Class

36.76 USD 0.14 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGIC за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.69, а максимальная — 36.82.

Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGIC сегодня?

Share Class (CGIC) сегодня оценивается на уровне 36.76. Инструмент торгуется в пределах 36.69 - 36.82, вчерашнее закрытие составило 36.90, а торговый объем достиг 549. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGIC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?

Share Class в настоящее время оценивается в 36.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.20% и USD. Отслеживайте движения CGIC на графике в реальном времени.

Как купить акции CGIC?

Вы можете купить акции Share Class (CGIC) по текущей цене 36.76. Ордера обычно размещаются около 36.76 или 37.06, тогда как 549 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGIC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGIC?

Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 31.99 - 37.30 и текущей цены 36.76. Многие сравнивают 2.25% и 4.17% перед размещением ордеров на 36.76 или 37.06. Изучайте ежедневные изменения цены CGIC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGIC) за последний год составила 37.30. Акции заметно колебались в пределах 31.99 - 37.30, сравнение с 36.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGIC) за год составила 31.99. Сравнение с текущими 36.76 и 31.99 - 37.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGIC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGIC?

В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.90 и 4.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.69 36.82
Годовой диапазон
31.99 37.30
Предыдущее закрытие
36.90
Open
36.78
Bid
36.76
Ask
37.06
Low
36.69
High
36.82
Объем
549
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
2.25%
6-месячное изменение
4.17%
Годовое изменение
4.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%