CGIC: Share Class
今日CGIC汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点36.64和高点36.89进行交易。
关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CGIC股票今天的价格是多少？
Share Class股票今天的定价为36.73。它在36.64 - 36.89范围内交易，昨天的收盘价为36.76，交易量达到536。CGIC的实时价格图表显示了这些更新。
Share Class股票是否支付股息？
Share Class目前的价值为36.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.11%和USD。实时查看图表以跟踪CGIC走势。
如何购买CGIC股票？
您可以以36.73的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在36.73或37.03附近，而536和-0.41%显示市场活动。立即关注CGIC的实时图表更新。
如何投资CGIC股票？
投资Share Class需要考虑年度范围31.99 - 37.30和当前价格36.73。许多人在以36.73或37.03下订单之前，会比较2.17%和。实时查看CGIC价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是37.30。在31.99 - 37.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGIC）的最低价格为31.99。将其与当前的36.73和31.99 - 37.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGIC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGIC股票是什么时候拆分的？
Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.76和4.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.76
- 开盘价
- 36.88
- 卖价
- 36.73
- 买价
- 37.03
- 最低价
- 36.64
- 最高价
- 36.89
- 交易量
- 536
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 2.17%
- 6个月变化
- 4.08%
- 年变化
- 4.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%