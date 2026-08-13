报价部分
货币 / CGIC
回到股票

CGIC: Share Class

36.73 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CGIC汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点36.64和高点36.89进行交易。

关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGIC股票今天的价格是多少？

Share Class股票今天的定价为36.73。它在36.64 - 36.89范围内交易，昨天的收盘价为36.76，交易量达到536。CGIC的实时价格图表显示了这些更新。

Share Class股票是否支付股息？

Share Class目前的价值为36.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.11%和USD。实时查看图表以跟踪CGIC走势。

如何购买CGIC股票？

您可以以36.73的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在36.73或37.03附近，而536和-0.41%显示市场活动。立即关注CGIC的实时图表更新。

如何投资CGIC股票？

投资Share Class需要考虑年度范围31.99 - 37.30和当前价格36.73。许多人在以36.73或37.03下订单之前，会比较2.17%和。实时查看CGIC价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是37.30。在31.99 - 37.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGIC）的最低价格为31.99。将其与当前的36.73和31.99 - 37.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGIC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGIC股票是什么时候拆分的？

Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.76和4.11%中可见。

日范围
36.64 36.89
年范围
31.99 37.30
前一天收盘价
36.76
开盘价
36.88
卖价
36.73
买价
37.03
最低价
36.64
最高价
36.89
交易量
536
日变化
-0.08%
月变化
2.17%
6个月变化
4.08%
年变化
4.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%