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CGGE: Share Class

35.71 USD 0.07 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGGE за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.71, а максимальная — 35.87.

Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGGE сегодня?

Share Class (CGGE) сегодня оценивается на уровне 35.71. Инструмент торгуется в пределах 35.71 - 35.87, вчерашнее закрытие составило 35.78, а торговый объем достиг 644. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGGE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?

Share Class в настоящее время оценивается в 35.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.84% и USD. Отслеживайте движения CGGE на графике в реальном времени.

Как купить акции CGGE?

Вы можете купить акции Share Class (CGGE) по текущей цене 35.71. Ордера обычно размещаются около 35.71 или 36.01, тогда как 644 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGGE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGGE?

Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 29.39 - 36.00 и текущей цены 35.71. Многие сравнивают 2.53% и 10.52% перед размещением ордеров на 35.71 или 36.01. Изучайте ежедневные изменения цены CGGE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGGE) за последний год составила 36.00. Акции заметно колебались в пределах 29.39 - 36.00, сравнение с 35.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGGE) за год составила 29.39. Сравнение с текущими 35.71 и 29.39 - 36.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGGE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGGE?

В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.78 и 9.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.71 35.87
Годовой диапазон
29.39 36.00
Предыдущее закрытие
35.78
Open
35.80
Bid
35.71
Ask
36.01
Low
35.71
High
35.87
Объем
644
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
10.52%
Годовое изменение
9.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%