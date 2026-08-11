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CGGE: Share Class
Курс CGGE за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.71, а максимальная — 35.87.
Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGGE сегодня?
Share Class (CGGE) сегодня оценивается на уровне 35.71. Инструмент торгуется в пределах 35.71 - 35.87, вчерашнее закрытие составило 35.78, а торговый объем достиг 644. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGGE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?
Share Class в настоящее время оценивается в 35.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.84% и USD. Отслеживайте движения CGGE на графике в реальном времени.
Как купить акции CGGE?
Вы можете купить акции Share Class (CGGE) по текущей цене 35.71. Ордера обычно размещаются около 35.71 или 36.01, тогда как 644 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGGE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGGE?
Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 29.39 - 36.00 и текущей цены 35.71. Многие сравнивают 2.53% и 10.52% перед размещением ордеров на 35.71 или 36.01. Изучайте ежедневные изменения цены CGGE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGGE) за последний год составила 36.00. Акции заметно колебались в пределах 29.39 - 36.00, сравнение с 35.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGGE) за год составила 29.39. Сравнение с текущими 35.71 и 29.39 - 36.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGGE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGGE?
В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.78 и 9.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.78
- Open
- 35.80
- Bid
- 35.71
- Ask
- 36.01
- Low
- 35.71
- High
- 35.87
- Объем
- 644
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 10.52%
- Годовое изменение
- 9.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%