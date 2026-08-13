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CGGE: Share Class

35.69 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CGGE汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点35.64和高点35.86进行交易。

关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGGE股票今天的价格是多少？

Share Class股票今天的定价为35.69。它在35.64 - 35.86范围内交易，昨天的收盘价为35.71，交易量达到752。CGGE的实时价格图表显示了这些更新。

Share Class股票是否支付股息？

Share Class目前的价值为35.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.78%和USD。实时查看图表以跟踪CGGE走势。

如何购买CGGE股票？

您可以以35.69的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在35.69或35.99附近，而752和-0.31%显示市场活动。立即关注CGGE的实时图表更新。

如何投资CGGE股票？

投资Share Class需要考虑年度范围29.39 - 36.00和当前价格35.69。许多人在以35.69或35.99下订单之前，会比较2.47%和。实时查看CGGE价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是36.00。在29.39 - 36.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGGE）的最低价格为29.39。将其与当前的35.69和29.39 - 36.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGGE股票是什么时候拆分的？

Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.71和9.78%中可见。

日范围
35.64 35.86
年范围
29.39 36.00
前一天收盘价
35.71
开盘价
35.80
卖价
35.69
买价
35.99
最低价
35.64
最高价
35.86
交易量
752
日变化
-0.06%
月变化
2.47%
6个月变化
10.46%
年变化
9.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%