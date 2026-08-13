CGGE: Share Class
今日CGGE汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点35.64和高点35.86进行交易。
关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CGGE股票今天的价格是多少？
Share Class股票今天的定价为35.69。它在35.64 - 35.86范围内交易，昨天的收盘价为35.71，交易量达到752。CGGE的实时价格图表显示了这些更新。
Share Class股票是否支付股息？
Share Class目前的价值为35.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.78%和USD。实时查看图表以跟踪CGGE走势。
如何购买CGGE股票？
您可以以35.69的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在35.69或35.99附近，而752和-0.31%显示市场活动。立即关注CGGE的实时图表更新。
如何投资CGGE股票？
投资Share Class需要考虑年度范围29.39 - 36.00和当前价格35.69。许多人在以35.69或35.99下订单之前，会比较2.47%和。实时查看CGGE价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是36.00。在29.39 - 36.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGGE）的最低价格为29.39。将其与当前的35.69和29.39 - 36.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGGE股票是什么时候拆分的？
Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.71和9.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.71
- 开盘价
- 35.80
- 卖价
- 35.69
- 买价
- 35.99
- 最低价
- 35.64
- 最高价
- 35.86
- 交易量
- 752
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- 10.46%
- 年变化
- 9.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%