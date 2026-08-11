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CFND: C1 Fund Inc.
Курс CFND за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.83, а максимальная — 2.89.
Следите за динамикой C1 Fund Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CFND сегодня?
C1 Fund Inc. (CFND) сегодня оценивается на уровне 2.84. Инструмент торгуется в пределах 2.83 - 2.89, вчерашнее закрытие составило 2.82, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям C1 Fund Inc.?
C1 Fund Inc. в настоящее время оценивается в 2.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.59% и USD. Отслеживайте движения CFND на графике в реальном времени.
Как купить акции CFND?
Вы можете купить акции C1 Fund Inc. (CFND) по текущей цене 2.84. Ордера обычно размещаются около 2.84 или 3.14, тогда как 32 и -1.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CFND?
Инвестирование в C1 Fund Inc. предполагает учет годового диапазона 2.80 - 9.00 и текущей цены 2.84. Многие сравнивают -5.65% и -25.65% перед размещением ордеров на 2.84 или 3.14. Изучайте ежедневные изменения цены CFND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции C1 Fund Inc.?
Самая высокая цена C1 Fund Inc. (CFND) за последний год составила 9.00. Акции заметно колебались в пределах 2.80 - 9.00, сравнение с 2.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику C1 Fund Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции C1 Fund Inc.?
Самая низкая цена C1 Fund Inc. (CFND) за год составила 2.80. Сравнение с текущими 2.84 и 2.80 - 9.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CFND?
В прошлом C1 Fund Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.82 и -66.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.82
- Open
- 2.89
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Low
- 2.83
- High
- 2.89
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- -5.65%
- 6-месячное изменение
- -25.65%
- Годовое изменение
- -66.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%