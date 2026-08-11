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CFND: C1 Fund Inc.

2.84 USD 0.02 (0.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CFND за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.83, а максимальная — 2.89.

Следите за динамикой C1 Fund Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CFND сегодня?

C1 Fund Inc. (CFND) сегодня оценивается на уровне 2.84. Инструмент торгуется в пределах 2.83 - 2.89, вчерашнее закрытие составило 2.82, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям C1 Fund Inc.?

C1 Fund Inc. в настоящее время оценивается в 2.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.59% и USD. Отслеживайте движения CFND на графике в реальном времени.

Как купить акции CFND?

Вы можете купить акции C1 Fund Inc. (CFND) по текущей цене 2.84. Ордера обычно размещаются около 2.84 или 3.14, тогда как 32 и -1.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CFND?

Инвестирование в C1 Fund Inc. предполагает учет годового диапазона 2.80 - 9.00 и текущей цены 2.84. Многие сравнивают -5.65% и -25.65% перед размещением ордеров на 2.84 или 3.14. Изучайте ежедневные изменения цены CFND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции C1 Fund Inc.?

Самая высокая цена C1 Fund Inc. (CFND) за последний год составила 9.00. Акции заметно колебались в пределах 2.80 - 9.00, сравнение с 2.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику C1 Fund Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции C1 Fund Inc.?

Самая низкая цена C1 Fund Inc. (CFND) за год составила 2.80. Сравнение с текущими 2.84 и 2.80 - 9.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CFND?

В прошлом C1 Fund Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.82 и -66.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.83 2.89
Годовой диапазон
2.80 9.00
Предыдущее закрытие
2.82
Open
2.89
Bid
2.84
Ask
3.14
Low
2.83
High
2.89
Объем
32
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
-5.65%
6-месячное изменение
-25.65%
Годовое изменение
-66.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%