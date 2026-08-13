CFND股票今天的价格是多少？ C1 Fund Inc.股票今天的定价为2.86。它在2.82 - 2.96范围内交易，昨天的收盘价为2.84，交易量达到52。CFND的实时价格图表显示了这些更新。

C1 Fund Inc.股票是否支付股息？ C1 Fund Inc.目前的价值为2.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.35%和USD。实时查看图表以跟踪CFND走势。

如何购买CFND股票？ 您可以以2.86的当前价格购买C1 Fund Inc.股票。订单通常设置在2.86或3.16附近，而52和-0.35%显示市场活动。立即关注CFND的实时图表更新。

如何投资CFND股票？ 投资C1 Fund Inc.需要考虑年度范围2.80 - 9.00和当前价格2.86。许多人在以2.86或3.16下订单之前，会比较-4.98%和。实时查看CFND价格图表，了解每日变化。

C1 Fund Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，C1 Fund Inc.的最高价格是9.00。在2.80 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪C1 Fund Inc.的绩效。

C1 Fund Inc.股票的最低价格是多少？ C1 Fund Inc.（CFND）的最低价格为2.80。将其与当前的2.86和2.80 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。