CFND: C1 Fund Inc.
今日CFND汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点2.82和高点2.96进行交易。
关注C1 Fund Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CFND股票今天的价格是多少？
C1 Fund Inc.股票今天的定价为2.86。它在2.82 - 2.96范围内交易，昨天的收盘价为2.84，交易量达到52。CFND的实时价格图表显示了这些更新。
C1 Fund Inc.股票是否支付股息？
C1 Fund Inc.目前的价值为2.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.35%和USD。实时查看图表以跟踪CFND走势。
如何购买CFND股票？
您可以以2.86的当前价格购买C1 Fund Inc.股票。订单通常设置在2.86或3.16附近，而52和-0.35%显示市场活动。立即关注CFND的实时图表更新。
如何投资CFND股票？
投资C1 Fund Inc.需要考虑年度范围2.80 - 9.00和当前价格2.86。许多人在以2.86或3.16下订单之前，会比较-4.98%和。实时查看CFND价格图表，了解每日变化。
C1 Fund Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，C1 Fund Inc.的最高价格是9.00。在2.80 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪C1 Fund Inc.的绩效。
C1 Fund Inc.股票的最低价格是多少？
C1 Fund Inc.（CFND）的最低价格为2.80。将其与当前的2.86和2.80 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CFND股票是什么时候拆分的？
C1 Fund Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.84和-66.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.84
- 开盘价
- 2.87
- 卖价
- 2.86
- 买价
- 3.16
- 最低价
- 2.82
- 最高价
- 2.96
- 交易量
- 52
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- -4.98%
- 6个月变化
- -25.13%
- 年变化
- -66.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%