报价部分
货币 / CFND
回到股票

CFND: C1 Fund Inc.

2.86 USD 0.02 (0.70%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CFND汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点2.82和高点2.96进行交易。

关注C1 Fund Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CFND股票今天的价格是多少？

C1 Fund Inc.股票今天的定价为2.86。它在2.82 - 2.96范围内交易，昨天的收盘价为2.84，交易量达到52。CFND的实时价格图表显示了这些更新。

C1 Fund Inc.股票是否支付股息？

C1 Fund Inc.目前的价值为2.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.35%和USD。实时查看图表以跟踪CFND走势。

如何购买CFND股票？

您可以以2.86的当前价格购买C1 Fund Inc.股票。订单通常设置在2.86或3.16附近，而52和-0.35%显示市场活动。立即关注CFND的实时图表更新。

如何投资CFND股票？

投资C1 Fund Inc.需要考虑年度范围2.80 - 9.00和当前价格2.86。许多人在以2.86或3.16下订单之前，会比较-4.98%和。实时查看CFND价格图表，了解每日变化。

C1 Fund Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，C1 Fund Inc.的最高价格是9.00。在2.80 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪C1 Fund Inc.的绩效。

C1 Fund Inc.股票的最低价格是多少？

C1 Fund Inc.（CFND）的最低价格为2.80。将其与当前的2.86和2.80 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CFND股票是什么时候拆分的？

C1 Fund Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.84和-66.35%中可见。

日范围
2.82 2.96
年范围
2.80 9.00
前一天收盘价
2.84
开盘价
2.87
卖价
2.86
买价
3.16
最低价
2.82
最高价
2.96
交易量
52
日变化
0.70%
月变化
-4.98%
6个月变化
-25.13%
年变化
-66.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%