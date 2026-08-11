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CFIT: Cambria Fixed Income Trend ETF
Курс CFIT за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 25.93.
Следите за динамикой Cambria Fixed Income Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CFIT сегодня?
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) сегодня оценивается на уровне 25.85. Инструмент торгуется в пределах 25.85 - 25.93, вчерашнее закрытие составило 25.89, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Fixed Income Trend ETF?
Cambria Fixed Income Trend ETF в настоящее время оценивается в 25.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.08% и USD. Отслеживайте движения CFIT на графике в реальном времени.
Как купить акции CFIT?
Вы можете купить акции Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) по текущей цене 25.85. Ордера обычно размещаются около 25.85 или 26.15, тогда как 80 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CFIT?
Инвестирование в Cambria Fixed Income Trend ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 26.45 и текущей цены 25.85. Многие сравнивают 0.27% и 0.15% перед размещением ордеров на 25.85 или 26.15. Изучайте ежедневные изменения цены CFIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Fixed Income Trend ETF?
Самая высокая цена Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) за последний год составила 26.45. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 26.45, сравнение с 25.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Fixed Income Trend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Fixed Income Trend ETF?
Самая низкая цена Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 25.85 и 24.58 - 26.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CFIT?
В прошлом Cambria Fixed Income Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.89 и -0.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.89
- Open
- 25.93
- Bid
- 25.85
- Ask
- 26.15
- Low
- 25.85
- High
- 25.93
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 0.15%
- Годовое изменение
- -0.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%