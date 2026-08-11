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CFIT: Cambria Fixed Income Trend ETF

25.85 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CFIT за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 25.93.

Следите за динамикой Cambria Fixed Income Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CFIT сегодня?

Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) сегодня оценивается на уровне 25.85. Инструмент торгуется в пределах 25.85 - 25.93, вчерашнее закрытие составило 25.89, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Fixed Income Trend ETF?

Cambria Fixed Income Trend ETF в настоящее время оценивается в 25.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.08% и USD. Отслеживайте движения CFIT на графике в реальном времени.

Как купить акции CFIT?

Вы можете купить акции Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) по текущей цене 25.85. Ордера обычно размещаются около 25.85 или 26.15, тогда как 80 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CFIT?

Инвестирование в Cambria Fixed Income Trend ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 26.45 и текущей цены 25.85. Многие сравнивают 0.27% и 0.15% перед размещением ордеров на 25.85 или 26.15. Изучайте ежедневные изменения цены CFIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Fixed Income Trend ETF?

Самая высокая цена Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) за последний год составила 26.45. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 26.45, сравнение с 25.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Fixed Income Trend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Fixed Income Trend ETF?

Самая низкая цена Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 25.85 и 24.58 - 26.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CFIT?

В прошлом Cambria Fixed Income Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.89 и -0.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.85 25.93
Годовой диапазон
24.58 26.45
Предыдущее закрытие
25.89
Open
25.93
Bid
25.85
Ask
26.15
Low
25.85
High
25.93
Объем
80
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
0.15%
Годовое изменение
-0.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%