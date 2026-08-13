CFIT股票今天的价格是多少？ Cambria Fixed Income Trend ETF股票今天的定价为25.85。它在25.67 - 25.88范围内交易，昨天的收盘价为25.85，交易量达到90。CFIT的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Fixed Income Trend ETF股票是否支付股息？ Cambria Fixed Income Trend ETF目前的价值为25.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪CFIT走势。

如何购买CFIT股票？ 您可以以25.85的当前价格购买Cambria Fixed Income Trend ETF股票。订单通常设置在25.85或26.15附近，而90和-0.04%显示市场活动。立即关注CFIT的实时图表更新。

如何投资CFIT股票？ 投资Cambria Fixed Income Trend ETF需要考虑年度范围24.58 - 26.45和当前价格25.85。许多人在以25.85或26.15下订单之前，会比较0.27%和。实时查看CFIT价格图表，了解每日变化。

Cambria Fixed Income Trend ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Cambria Fixed Income Trend ETF的最高价格是26.45。在24.58 - 26.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Fixed Income Trend ETF的绩效。

Cambria Fixed Income Trend ETF股票的最低价格是多少？ Cambria Fixed Income Trend ETF（CFIT）的最低价格为24.58。将其与当前的25.85和24.58 - 26.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。