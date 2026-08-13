CFIT: Cambria Fixed Income Trend ETF
今日CFIT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.67和高点25.88进行交易。
关注Cambria Fixed Income Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CFIT股票今天的价格是多少？
Cambria Fixed Income Trend ETF股票今天的定价为25.85。它在25.67 - 25.88范围内交易，昨天的收盘价为25.85，交易量达到90。CFIT的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Fixed Income Trend ETF股票是否支付股息？
Cambria Fixed Income Trend ETF目前的价值为25.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪CFIT走势。
如何购买CFIT股票？
您可以以25.85的当前价格购买Cambria Fixed Income Trend ETF股票。订单通常设置在25.85或26.15附近，而90和-0.04%显示市场活动。立即关注CFIT的实时图表更新。
如何投资CFIT股票？
投资Cambria Fixed Income Trend ETF需要考虑年度范围24.58 - 26.45和当前价格25.85。许多人在以25.85或26.15下订单之前，会比较0.27%和。实时查看CFIT价格图表，了解每日变化。
Cambria Fixed Income Trend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Fixed Income Trend ETF的最高价格是26.45。在24.58 - 26.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Fixed Income Trend ETF的绩效。
Cambria Fixed Income Trend ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Fixed Income Trend ETF（CFIT）的最低价格为24.58。将其与当前的25.85和24.58 - 26.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CFIT股票是什么时候拆分的？
Cambria Fixed Income Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.85和-0.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.85
- 开盘价
- 25.86
- 卖价
- 25.85
- 买价
- 26.15
- 最低价
- 25.67
- 最高价
- 25.88
- 交易量
- 90
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.27%
- 6个月变化
- 0.15%
- 年变化
- -0.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%