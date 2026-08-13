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CFIT: Cambria Fixed Income Trend ETF

25.85 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CFIT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.67和高点25.88进行交易。

关注Cambria Fixed Income Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CFIT股票今天的价格是多少？

Cambria Fixed Income Trend ETF股票今天的定价为25.85。它在25.67 - 25.88范围内交易，昨天的收盘价为25.85，交易量达到90。CFIT的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Fixed Income Trend ETF股票是否支付股息？

Cambria Fixed Income Trend ETF目前的价值为25.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪CFIT走势。

如何购买CFIT股票？

您可以以25.85的当前价格购买Cambria Fixed Income Trend ETF股票。订单通常设置在25.85或26.15附近，而90和-0.04%显示市场活动。立即关注CFIT的实时图表更新。

如何投资CFIT股票？

投资Cambria Fixed Income Trend ETF需要考虑年度范围24.58 - 26.45和当前价格25.85。许多人在以25.85或26.15下订单之前，会比较0.27%和。实时查看CFIT价格图表，了解每日变化。

Cambria Fixed Income Trend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Fixed Income Trend ETF的最高价格是26.45。在24.58 - 26.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Fixed Income Trend ETF的绩效。

Cambria Fixed Income Trend ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Fixed Income Trend ETF（CFIT）的最低价格为24.58。将其与当前的25.85和24.58 - 26.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CFIT股票是什么时候拆分的？

Cambria Fixed Income Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.85和-0.08%中可见。

日范围
25.67 25.88
年范围
24.58 26.45
前一天收盘价
25.85
开盘价
25.86
卖价
25.85
买价
26.15
最低价
25.67
最高价
25.88
交易量
90
日变化
0.00%
月变化
0.27%
6个月变化
0.15%
年变化
-0.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%