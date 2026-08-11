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CERY: SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

36.89 USD 0.98 (2.73%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CERY за сегодня изменился на 2.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.48, а максимальная — 36.96.

Следите за динамикой SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CERY сегодня?

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) сегодня оценивается на уровне 36.89. Инструмент торгуется в пределах 36.48 - 36.96, вчерашнее закрытие составило 35.91, а торговый объем достиг 125. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CERY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF?

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 36.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.16% и USD. Отслеживайте движения CERY на графике в реальном времени.

Как купить акции CERY?

Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) по текущей цене 36.89. Ордера обычно размещаются около 36.89 или 37.19, тогда как 125 и 0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CERY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CERY?

Инвестирование в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 31.22 - 38.58 и текущей цены 36.89. Многие сравнивают 4.47% и 11.55% перед размещением ордеров на 36.89 или 37.19. Изучайте ежедневные изменения цены CERY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая высокая цена SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) за последний год составила 38.58. Акции заметно колебались в пределах 31.22 - 38.58, сравнение с 35.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF?

Самая низкая цена SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) за год составила 31.22. Сравнение с текущими 36.89 и 31.22 - 38.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CERY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CERY?

В прошлом SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.91 и 18.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.48 36.96
Годовой диапазон
31.22 38.58
Предыдущее закрытие
35.91
Open
36.58
Bid
36.89
Ask
37.19
Low
36.48
High
36.96
Объем
125
Дневное изменение
2.73%
Месячное изменение
4.47%
6-месячное изменение
11.55%
Годовое изменение
18.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%