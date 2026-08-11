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CERY: SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
Курс CERY за сегодня изменился на 2.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.48, а максимальная — 36.96.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H4
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CERY сегодня?
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) сегодня оценивается на уровне 36.89. Инструмент торгуется в пределах 36.48 - 36.96, вчерашнее закрытие составило 35.91, а торговый объем достиг 125. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CERY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF?
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 36.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.16% и USD. Отслеживайте движения CERY на графике в реальном времени.
Как купить акции CERY?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) по текущей цене 36.89. Ордера обычно размещаются около 36.89 или 37.19, тогда как 125 и 0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CERY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CERY?
Инвестирование в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 31.22 - 38.58 и текущей цены 36.89. Многие сравнивают 4.47% и 11.55% перед размещением ордеров на 36.89 или 37.19. Изучайте ежедневные изменения цены CERY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая высокая цена SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) за последний год составила 38.58. Акции заметно колебались в пределах 31.22 - 38.58, сравнение с 35.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF?
Самая низкая цена SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) за год составила 31.22. Сравнение с текущими 36.89 и 31.22 - 38.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CERY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CERY?
В прошлом SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.91 и 18.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.91
- Open
- 36.58
- Bid
- 36.89
- Ask
- 37.19
- Low
- 36.48
- High
- 36.96
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- 2.73%
- Месячное изменение
- 4.47%
- 6-месячное изменение
- 11.55%
- Годовое изменение
- 18.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%