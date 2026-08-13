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CERY: SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

37.01 USD 0.12 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CERY汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点36.76和高点37.01进行交易。

关注SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CERY股票今天的价格是多少？

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为37.01。它在36.76 - 37.01范围内交易，昨天的收盘价为36.89，交易量达到97。CERY的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为37.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.55%和USD。实时查看图表以跟踪CERY走势。

如何购买CERY股票？

您可以以37.01的当前价格购买SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在37.01或37.31附近，而97和0.49%显示市场活动。立即关注CERY的实时图表更新。

如何投资CERY股票？

投资SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围31.22 - 38.58和当前价格37.01。许多人在以37.01或37.31下订单之前，会比较4.81%和。实时查看CERY价格图表，了解每日变化。

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是38.58。在31.22 - 38.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF（CERY）的最低价格为31.22。将其与当前的37.01和31.22 - 38.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CERY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CERY股票是什么时候拆分的？

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.89和18.55%中可见。

日范围
36.76 37.01
年范围
31.22 38.58
前一天收盘价
36.89
开盘价
36.83
卖价
37.01
买价
37.31
最低价
36.76
最高价
37.01
交易量
97
日变化
0.33%
月变化
4.81%
6个月变化
11.91%
年变化
18.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%