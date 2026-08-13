CERY: SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
今日CERY汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点36.76和高点37.01进行交易。
关注SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CERY股票今天的价格是多少？
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为37.01。它在36.76 - 37.01范围内交易，昨天的收盘价为36.89，交易量达到97。CERY的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF目前的价值为37.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.55%和USD。实时查看图表以跟踪CERY走势。
如何购买CERY股票？
您可以以37.01的当前价格购买SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在37.01或37.31附近，而97和0.49%显示市场活动。立即关注CERY的实时图表更新。
如何投资CERY股票？
投资SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围31.22 - 38.58和当前价格37.01。许多人在以37.01或37.31下订单之前，会比较4.81%和。实时查看CERY价格图表，了解每日变化。
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF的最高价格是38.58。在31.22 - 38.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF的绩效。
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF（CERY）的最低价格为31.22。将其与当前的37.01和31.22 - 38.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CERY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CERY股票是什么时候拆分的？
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.89和18.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.89
- 开盘价
- 36.83
- 卖价
- 37.01
- 买价
- 37.31
- 最低价
- 36.76
- 最高价
- 37.01
- 交易量
- 97
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 4.81%
- 6个月变化
- 11.91%
- 年变化
- 18.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%