Курс CEPI за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.92, а максимальная — 31.61.

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