CEPI: REX Crypto Equity Premium Income ETF
今日CEPI汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点31.08和高点31.44进行交易。
关注REX Crypto Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CEPI股票今天的价格是多少？
REX Crypto Equity Premium Income ETF股票今天的定价为31.08。它在31.08 - 31.44范围内交易，昨天的收盘价为30.92，交易量达到114。CEPI的实时价格图表显示了这些更新。
REX Crypto Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？
REX Crypto Equity Premium Income ETF目前的价值为31.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.49%和USD。实时查看图表以跟踪CEPI走势。
如何购买CEPI股票？
您可以以31.08的当前价格购买REX Crypto Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在31.08或31.38附近，而114和-1.02%显示市场活动。立即关注CEPI的实时图表更新。
如何投资CEPI股票？
投资REX Crypto Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围26.98 - 36.10和当前价格31.08。许多人在以31.08或31.38下订单之前，会比较0.29%和。实时查看CEPI价格图表，了解每日变化。
REX Crypto Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX Crypto Equity Premium Income ETF的最高价格是36.10。在26.98 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX Crypto Equity Premium Income ETF的绩效。
REX Crypto Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
REX Crypto Equity Premium Income ETF（CEPI）的最低价格为26.98。将其与当前的31.08和26.98 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CEPI股票是什么时候拆分的？
REX Crypto Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.92和-1.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.92
- 开盘价
- 31.40
- 卖价
- 31.08
- 买价
- 31.38
- 最低价
- 31.08
- 最高价
- 31.44
- 交易量
- 114
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- 2.24%
- 年变化
- -1.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%