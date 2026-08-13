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CEPI: REX Crypto Equity Premium Income ETF

31.08 USD 0.16 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CEPI汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点31.08和高点31.44进行交易。

关注REX Crypto Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CEPI股票今天的价格是多少？

REX Crypto Equity Premium Income ETF股票今天的定价为31.08。它在31.08 - 31.44范围内交易，昨天的收盘价为30.92，交易量达到114。CEPI的实时价格图表显示了这些更新。

REX Crypto Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？

REX Crypto Equity Premium Income ETF目前的价值为31.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.49%和USD。实时查看图表以跟踪CEPI走势。

如何购买CEPI股票？

您可以以31.08的当前价格购买REX Crypto Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在31.08或31.38附近，而114和-1.02%显示市场活动。立即关注CEPI的实时图表更新。

如何投资CEPI股票？

投资REX Crypto Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围26.98 - 36.10和当前价格31.08。许多人在以31.08或31.38下订单之前，会比较0.29%和。实时查看CEPI价格图表，了解每日变化。

REX Crypto Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX Crypto Equity Premium Income ETF的最高价格是36.10。在26.98 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX Crypto Equity Premium Income ETF的绩效。

REX Crypto Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

REX Crypto Equity Premium Income ETF（CEPI）的最低价格为26.98。将其与当前的31.08和26.98 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEPI股票是什么时候拆分的？

REX Crypto Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.92和-1.49%中可见。

日范围
31.08 31.44
年范围
26.98 36.10
前一天收盘价
30.92
开盘价
31.40
卖价
31.08
买价
31.38
最低价
31.08
最高价
31.44
交易量
114
日变化
0.52%
月变化
0.29%
6个月变化
2.24%
年变化
-1.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%