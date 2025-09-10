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CEE: The Central and Eastern Europe Fund Inc (The)
Курс CEE за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.59, а максимальная — 21.26.
Следите за динамикой The Central and Eastern Europe Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CEE сегодня?
The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) (CEE) сегодня оценивается на уровне 21.05. Инструмент торгуется в пределах 20.59 - 21.26, вчерашнее закрытие составило 21.30, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Central and Eastern Europe Fund Inc (The)?
The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 21.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.42% и USD. Отслеживайте движения CEE на графике в реальном времени.
Как купить акции CEE?
Вы можете купить акции The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) (CEE) по текущей цене 21.05. Ордера обычно размещаются около 21.05 или 21.35, тогда как 48 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CEE?
Инвестирование в The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 14.76 - 21.98 и текущей цены 21.05. Многие сравнивают 2.18% и 9.46% перед размещением ордеров на 21.05 или 21.35. Изучайте ежедневные изменения цены CEE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Central and Eastern Europe Fund Inc (The)?
Самая высокая цена The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) (CEE) за последний год составила 21.98. Акции заметно колебались в пределах 14.76 - 21.98, сравнение с 21.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Central and Eastern Europe Fund Inc (The)?
Самая низкая цена The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) (CEE) за год составила 14.76. Сравнение с текущими 21.05 и 14.76 - 21.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CEE?
В прошлом The Central and Eastern Europe Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.30 и 34.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.30
- Open
- 21.14
- Bid
- 21.05
- Ask
- 21.35
- Low
- 20.59
- High
- 21.26
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 9.46%
- Годовое изменение
- 34.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%