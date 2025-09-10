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CEE: 东欧与苏联基金

21.27 USD 0.22 (1.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CEE汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点20.63和高点21.37进行交易。

关注东欧与苏联基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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CEE新闻

常见问题解答

CEE股票今天的价格是多少？

东欧与苏联基金股票今天的定价为21.27。它在20.63 - 21.37范围内交易，昨天的收盘价为21.05，交易量达到38。CEE的实时价格图表显示了这些更新。

东欧与苏联基金股票是否支付股息？

东欧与苏联基金目前的价值为21.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.82%和USD。实时查看图表以跟踪CEE走势。

如何购买CEE股票？

您可以以21.27的当前价格购买东欧与苏联基金股票。订单通常设置在21.27或21.57附近，而38和0.19%显示市场活动。立即关注CEE的实时图表更新。

如何投资CEE股票？

投资东欧与苏联基金需要考虑年度范围14.76 - 21.98和当前价格21.27。许多人在以21.27或21.57下订单之前，会比较3.25%和。实时查看CEE价格图表，了解每日变化。

东欧与苏联基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，东欧与苏联基金的最高价格是21.98。在14.76 - 21.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪东欧与苏联基金的绩效。

东欧与苏联基金股票的最低价格是多少？

东欧与苏联基金（CEE）的最低价格为14.76。将其与当前的21.27和14.76 - 21.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEE股票是什么时候拆分的？

东欧与苏联基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.05和35.82%中可见。

日范围
20.63 21.37
年范围
14.76 21.98
前一天收盘价
21.05
开盘价
21.23
卖价
21.27
买价
21.57
最低价
20.63
最高价
21.37
交易量
38
日变化
1.05%
月变化
3.25%
6个月变化
10.61%
年变化
35.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%