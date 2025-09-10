CEE: 东欧与苏联基金
今日CEE汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点20.63和高点21.37进行交易。
关注东欧与苏联基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEE新闻
- Foreign Stocks Lose Their Edge As U.S. Momentum Roars Back
- IHD CEF: This Fund Has A Lot Going For It, But The Price Is Above Average
- Foreign Stocks Extend Lead Over U.S. Shares In 2026
- TUR: High Concentration, Weak Momentum, And Regional Risks Justify A ‘Hold’ Rating
- CEE: The Curious Case Of A CEF Up 60% This Year (NYSE:CEE)
- EPOL: Buy Based On Strong Polish Momentum, Better Yield, And Lower Expense Ratio
- CEE: 6% Discount To NAV Offers Valuation Cushion, But Lacks Upside Catalyst (NYSE:CEE)
- Foreign Stocks Still On Track To Outperform U.S. In 2025
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
常见问题解答
CEE股票今天的价格是多少？
东欧与苏联基金股票今天的定价为21.27。它在20.63 - 21.37范围内交易，昨天的收盘价为21.05，交易量达到38。CEE的实时价格图表显示了这些更新。
东欧与苏联基金股票是否支付股息？
东欧与苏联基金目前的价值为21.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.82%和USD。实时查看图表以跟踪CEE走势。
如何购买CEE股票？
您可以以21.27的当前价格购买东欧与苏联基金股票。订单通常设置在21.27或21.57附近，而38和0.19%显示市场活动。立即关注CEE的实时图表更新。
如何投资CEE股票？
投资东欧与苏联基金需要考虑年度范围14.76 - 21.98和当前价格21.27。许多人在以21.27或21.57下订单之前，会比较3.25%和。实时查看CEE价格图表，了解每日变化。
东欧与苏联基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，东欧与苏联基金的最高价格是21.98。在14.76 - 21.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪东欧与苏联基金的绩效。
东欧与苏联基金股票的最低价格是多少？
东欧与苏联基金（CEE）的最低价格为14.76。将其与当前的21.27和14.76 - 21.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CEE股票是什么时候拆分的？
东欧与苏联基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.05和35.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.05
- 开盘价
- 21.23
- 卖价
- 21.27
- 买价
- 21.57
- 最低价
- 20.63
- 最高价
- 21.37
- 交易量
- 38
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- 3.25%
- 6个月变化
- 10.61%
- 年变化
- 35.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%