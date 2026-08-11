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CDNL: Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A
Курс CDNL за сегодня изменился на -6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.87, а максимальная — 64.75.
Следите за динамикой Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CDNL сегодня?
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) сегодня оценивается на уровне 60.00. Инструмент торгуется в пределах 59.87 - 64.75, вчерашнее закрытие составило 64.00, а торговый объем достиг 1111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDNL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A?
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A в настоящее время оценивается в 60.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 160.87% и USD. Отслеживайте движения CDNL на графике в реальном времени.
Как купить акции CDNL?
Вы можете купить акции Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) по текущей цене 60.00. Ордера обычно размещаются около 60.00 или 60.30, тогда как 1111 и -5.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDNL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CDNL?
Инвестирование в Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 22.00 - 96.40 и текущей цены 60.00. Многие сравнивают -4.70% и 89.04% перед размещением ордеров на 60.00 или 60.30. Изучайте ежедневные изменения цены CDNL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A?
Самая высокая цена Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) за последний год составила 96.40. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 96.40, сравнение с 64.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A?
Самая низкая цена Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 60.00 и 22.00 - 96.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDNL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CDNL?
В прошлом Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.00 и 160.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.00
- Open
- 63.54
- Bid
- 60.00
- Ask
- 60.30
- Low
- 59.87
- High
- 64.75
- Объем
- 1.111 K
- Дневное изменение
- -6.25%
- Месячное изменение
- -4.70%
- 6-месячное изменение
- 89.04%
- Годовое изменение
- 160.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%