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CDNL: Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A

60.00 USD 4.00 (6.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CDNL за сегодня изменился на -6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.87, а максимальная — 64.75.

Следите за динамикой Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CDNL сегодня?

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) сегодня оценивается на уровне 60.00. Инструмент торгуется в пределах 59.87 - 64.75, вчерашнее закрытие составило 64.00, а торговый объем достиг 1111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDNL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A?

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A в настоящее время оценивается в 60.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 160.87% и USD. Отслеживайте движения CDNL на графике в реальном времени.

Как купить акции CDNL?

Вы можете купить акции Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) по текущей цене 60.00. Ордера обычно размещаются около 60.00 или 60.30, тогда как 1111 и -5.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDNL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CDNL?

Инвестирование в Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 22.00 - 96.40 и текущей цены 60.00. Многие сравнивают -4.70% и 89.04% перед размещением ордеров на 60.00 или 60.30. Изучайте ежедневные изменения цены CDNL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A?

Самая высокая цена Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) за последний год составила 96.40. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 96.40, сравнение с 64.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A?

Самая низкая цена Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A (CDNL) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 60.00 и 22.00 - 96.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDNL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CDNL?

В прошлом Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.00 и 160.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.87 64.75
Годовой диапазон
22.00 96.40
Предыдущее закрытие
64.00
Open
63.54
Bid
60.00
Ask
60.30
Low
59.87
High
64.75
Объем
1.111 K
Дневное изменение
-6.25%
Месячное изменение
-4.70%
6-месячное изменение
89.04%
Годовое изменение
160.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%