Курс CDNL за сегодня изменился на -6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.87, а максимальная — 64.75.

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