CDNL: Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A
今日CDNL汇率已更改-36.22%。当日，交易品种以低点38.18和高点53.50进行交易。
关注Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CDNL股票今天的价格是多少？
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票今天的定价为38.27。它在38.18 - 53.50范围内交易，昨天的收盘价为60.00，交易量达到9469。CDNL的实时价格图表显示了这些更新。
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票是否支付股息？
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A目前的价值为38.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注66.39%和USD。实时查看图表以跟踪CDNL走势。
如何购买CDNL股票？
您可以以38.27的当前价格购买Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票。订单通常设置在38.27或38.57附近，而9469和-25.08%显示市场活动。立即关注CDNL的实时图表更新。
如何投资CDNL股票？
投资Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A需要考虑年度范围22.00 - 96.40和当前价格38.27。许多人在以38.27或38.57下订单之前，会比较-39.22%和。实时查看CDNL价格图表，了解每日变化。
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A的最高价格是96.40。在22.00 - 96.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A的绩效。
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票的最低价格是多少？
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A（CDNL）的最低价格为22.00。将其与当前的38.27和22.00 - 96.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CDNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CDNL股票是什么时候拆分的？
Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.00和66.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.00
- 开盘价
- 51.08
- 卖价
- 38.27
- 买价
- 38.57
- 最低价
- 38.18
- 最高价
- 53.50
- 交易量
- 9.469 K
- 日变化
- -36.22%
- 月变化
- -39.22%
- 6个月变化
- 20.57%
- 年变化
- 66.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%