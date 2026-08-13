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CDNL: Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A

38.27 USD 21.73 (36.22%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CDNL汇率已更改-36.22%。当日，交易品种以低点38.18和高点53.50进行交易。

关注Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CDNL股票今天的价格是多少？

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票今天的定价为38.27。它在38.18 - 53.50范围内交易，昨天的收盘价为60.00，交易量达到9469。CDNL的实时价格图表显示了这些更新。

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票是否支付股息？

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A目前的价值为38.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注66.39%和USD。实时查看图表以跟踪CDNL走势。

如何购买CDNL股票？

您可以以38.27的当前价格购买Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票。订单通常设置在38.27或38.57附近，而9469和-25.08%显示市场活动。立即关注CDNL的实时图表更新。

如何投资CDNL股票？

投资Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A需要考虑年度范围22.00 - 96.40和当前价格38.27。许多人在以38.27或38.57下订单之前，会比较-39.22%和。实时查看CDNL价格图表，了解每日变化。

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A的最高价格是96.40。在22.00 - 96.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A的绩效。

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A股票的最低价格是多少？

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A（CDNL）的最低价格为22.00。将其与当前的38.27和22.00 - 96.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CDNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CDNL股票是什么时候拆分的？

Cardinal Infrastructure Group Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.00和66.39%中可见。

日范围
38.18 53.50
年范围
22.00 96.40
前一天收盘价
60.00
开盘价
51.08
卖价
38.27
买价
38.57
最低价
38.18
最高价
53.50
交易量
9.469 K
日变化
-36.22%
月变化
-39.22%
6个月变化
20.57%
年变化
66.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%