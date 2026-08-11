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CDIG: City Different Investments Global Equity ETF
Курс CDIG за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.31, а максимальная — 26.47.
Следите за динамикой City Different Investments Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CDIG сегодня?
City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) сегодня оценивается на уровне 26.47. Инструмент торгуется в пределах 26.31 - 26.47, вчерашнее закрытие составило 26.07, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям City Different Investments Global Equity ETF?
City Different Investments Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 26.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.84% и USD. Отслеживайте движения CDIG на графике в реальном времени.
Как купить акции CDIG?
Вы можете купить акции City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) по текущей цене 26.47. Ордера обычно размещаются около 26.47 или 26.77, тогда как 3 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CDIG?
Инвестирование в City Different Investments Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.78 - 27.05 и текущей цены 26.47. Многие сравнивают 4.96% и 1.77% перед размещением ордеров на 26.47 или 26.77. Изучайте ежедневные изменения цены CDIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции City Different Investments Global Equity ETF?
Самая высокая цена City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) за последний год составила 27.05. Акции заметно колебались в пределах 22.78 - 27.05, сравнение с 26.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику City Different Investments Global Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции City Different Investments Global Equity ETF?
Самая низкая цена City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) за год составила 22.78. Сравнение с текущими 26.47 и 22.78 - 27.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CDIG?
В прошлом City Different Investments Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.07 и 5.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.07
- Open
- 26.33
- Bid
- 26.47
- Ask
- 26.77
- Low
- 26.31
- High
- 26.47
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 4.96%
- 6-месячное изменение
- 1.77%
- Годовое изменение
- 5.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%