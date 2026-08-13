CDIG: City Different Investments Global Equity ETF
今日CDIG汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点26.69和高点26.77进行交易。
关注City Different Investments Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
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常见问题解答
CDIG股票今天的价格是多少？
City Different Investments Global Equity ETF股票今天的定价为26.77。它在26.69 - 26.77范围内交易，昨天的收盘价为26.47，交易量达到11。CDIG的实时价格图表显示了这些更新。
City Different Investments Global Equity ETF股票是否支付股息？
City Different Investments Global Equity ETF目前的价值为26.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.04%和USD。实时查看图表以跟踪CDIG走势。
如何购买CDIG股票？
您可以以26.77的当前价格购买City Different Investments Global Equity ETF股票。订单通常设置在26.77或27.07附近，而11和0.30%显示市场活动。立即关注CDIG的实时图表更新。
如何投资CDIG股票？
投资City Different Investments Global Equity ETF需要考虑年度范围22.78 - 27.05和当前价格26.77。许多人在以26.77或27.07下订单之前，会比较6.15%和。实时查看CDIG价格图表，了解每日变化。
City Different Investments Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，City Different Investments Global Equity ETF的最高价格是27.05。在22.78 - 27.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪City Different Investments Global Equity ETF的绩效。
City Different Investments Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
City Different Investments Global Equity ETF（CDIG）的最低价格为22.78。将其与当前的26.77和22.78 - 27.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CDIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CDIG股票是什么时候拆分的？
City Different Investments Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.47和7.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.47
- 开盘价
- 26.69
- 卖价
- 26.77
- 买价
- 27.07
- 最低价
- 26.69
- 最高价
- 26.77
- 交易量
- 11
- 日变化
- 1.13%
- 月变化
- 6.15%
- 6个月变化
- 2.92%
- 年变化
- 7.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%