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CDIG: City Different Investments Global Equity ETF

26.77 USD 0.30 (1.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CDIG汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点26.69和高点26.77进行交易。

关注City Different Investments Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CDIG股票今天的价格是多少？

City Different Investments Global Equity ETF股票今天的定价为26.77。它在26.69 - 26.77范围内交易，昨天的收盘价为26.47，交易量达到11。CDIG的实时价格图表显示了这些更新。

City Different Investments Global Equity ETF股票是否支付股息？

City Different Investments Global Equity ETF目前的价值为26.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.04%和USD。实时查看图表以跟踪CDIG走势。

如何购买CDIG股票？

您可以以26.77的当前价格购买City Different Investments Global Equity ETF股票。订单通常设置在26.77或27.07附近，而11和0.30%显示市场活动。立即关注CDIG的实时图表更新。

如何投资CDIG股票？

投资City Different Investments Global Equity ETF需要考虑年度范围22.78 - 27.05和当前价格26.77。许多人在以26.77或27.07下订单之前，会比较6.15%和。实时查看CDIG价格图表，了解每日变化。

City Different Investments Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，City Different Investments Global Equity ETF的最高价格是27.05。在22.78 - 27.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪City Different Investments Global Equity ETF的绩效。

City Different Investments Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

City Different Investments Global Equity ETF（CDIG）的最低价格为22.78。将其与当前的26.77和22.78 - 27.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CDIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CDIG股票是什么时候拆分的？

City Different Investments Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.47和7.04%中可见。

日范围
26.69 26.77
年范围
22.78 27.05
前一天收盘价
26.47
开盘价
26.69
卖价
26.77
买价
27.07
最低价
26.69
最高价
26.77
交易量
11
日变化
1.13%
月变化
6.15%
6个月变化
2.92%
年变化
7.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%