- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CD: Chindata Group Holdings Ltd. ADR
Курс CD за сегодня изменился на 7.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 3.02.
Следите за динамикой Chindata Group Holdings Ltd. ADR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CD сегодня?
Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) сегодня оценивается на уровне 2.86. Инструмент торгуется в пределах 2.10 - 3.02, вчерашнее закрытие составило 2.65, а торговый объем достиг 693. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chindata Group Holdings Ltd. ADR?
Chindata Group Holdings Ltd. ADR в настоящее время оценивается в 2.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.47% и USD. Отслеживайте движения CD на графике в реальном времени.
Как купить акции CD?
Вы можете купить акции Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) по текущей цене 2.86. Ордера обычно размещаются около 2.86 или 3.16, тогда как 693 и 6.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CD?
Инвестирование в Chindata Group Holdings Ltd. ADR предполагает учет годового диапазона 2.10 - 14.10 и текущей цены 2.86. Многие сравнивают -1.04% и -49.91% перед размещением ордеров на 2.86 или 3.16. Изучайте ежедневные изменения цены CD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Chindata Group Holdings Ltd. ADR?
Самая высокая цена Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) за последний год составила 14.10. Акции заметно колебались в пределах 2.10 - 14.10, сравнение с 2.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chindata Group Holdings Ltd. ADR на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Chindata Group Holdings Ltd. ADR?
Самая низкая цена Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) за год составила 2.10. Сравнение с текущими 2.86 и 2.10 - 14.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CD?
В прошлом Chindata Group Holdings Ltd. ADR проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.65 и -73.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.65
- Open
- 2.68
- Bid
- 2.86
- Ask
- 3.16
- Low
- 2.10
- High
- 3.02
- Объем
- 693
- Дневное изменение
- 7.92%
- Месячное изменение
- -1.04%
- 6-месячное изменение
- -49.91%
- Годовое изменение
- -73.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%