КотировкиРазделы
Валюты / CD
Назад в Рынок акций США

CD: Chindata Group Holdings Ltd. ADR

2.86 USD 0.21 (7.92%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CD за сегодня изменился на 7.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 3.02.

Следите за динамикой Chindata Group Holdings Ltd. ADR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CD сегодня?

Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) сегодня оценивается на уровне 2.86. Инструмент торгуется в пределах 2.10 - 3.02, вчерашнее закрытие составило 2.65, а торговый объем достиг 693. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chindata Group Holdings Ltd. ADR?

Chindata Group Holdings Ltd. ADR в настоящее время оценивается в 2.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.47% и USD. Отслеживайте движения CD на графике в реальном времени.

Как купить акции CD?

Вы можете купить акции Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) по текущей цене 2.86. Ордера обычно размещаются около 2.86 или 3.16, тогда как 693 и 6.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CD?

Инвестирование в Chindata Group Holdings Ltd. ADR предполагает учет годового диапазона 2.10 - 14.10 и текущей цены 2.86. Многие сравнивают -1.04% и -49.91% перед размещением ордеров на 2.86 или 3.16. Изучайте ежедневные изменения цены CD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Chindata Group Holdings Ltd. ADR?

Самая высокая цена Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) за последний год составила 14.10. Акции заметно колебались в пределах 2.10 - 14.10, сравнение с 2.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chindata Group Holdings Ltd. ADR на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Chindata Group Holdings Ltd. ADR?

Самая низкая цена Chindata Group Holdings Ltd. ADR (CD) за год составила 2.10. Сравнение с текущими 2.86 и 2.10 - 14.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CD?

В прошлом Chindata Group Holdings Ltd. ADR проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.65 и -73.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.10 3.02
Годовой диапазон
2.10 14.10
Предыдущее закрытие
2.65
Open
2.68
Bid
2.86
Ask
3.16
Low
2.10
High
3.02
Объем
693
Дневное изменение
7.92%
Месячное изменение
-1.04%
6-месячное изменение
-49.91%
Годовое изменение
-73.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%