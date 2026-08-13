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CD: 秦淮数据

3.07 USD 0.21 (7.34%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CD汇率已更改7.34%。当日，交易品种以低点2.83和高点3.16进行交易。

关注秦淮数据动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CD股票今天的价格是多少？

秦淮数据股票今天的定价为3.07。它在2.83 - 3.16范围内交易，昨天的收盘价为2.86，交易量达到272。CD的实时价格图表显示了这些更新。

秦淮数据股票是否支付股息？

秦淮数据目前的价值为3.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.52%和USD。实时查看图表以跟踪CD走势。

如何购买CD股票？

您可以以3.07的当前价格购买秦淮数据股票。订单通常设置在3.07或3.37附近，而272和4.07%显示市场活动。立即关注CD的实时图表更新。

如何投资CD股票？

投资秦淮数据需要考虑年度范围2.10 - 14.10和当前价格3.07。许多人在以3.07或3.37下订单之前，会比较6.23%和。实时查看CD价格图表，了解每日变化。

秦淮数据股票的最高价格是多少？

在过去一年中，秦淮数据的最高价格是14.10。在2.10 - 14.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪秦淮数据的绩效。

秦淮数据股票的最低价格是多少？

秦淮数据（CD）的最低价格为2.10。将其与当前的3.07和2.10 - 14.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CD股票是什么时候拆分的？

秦淮数据历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.86和-71.52%中可见。

日范围
2.83 3.16
年范围
2.10 14.10
前一天收盘价
2.86
开盘价
2.95
卖价
3.07
买价
3.37
最低价
2.83
最高价
3.16
交易量
272
日变化
7.34%
月变化
6.23%
6个月变化
-46.23%
年变化
-71.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%