CD: 秦淮数据
今日CD汇率已更改7.34%。当日，交易品种以低点2.83和高点3.16进行交易。
关注秦淮数据动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
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常见问题解答
CD股票今天的价格是多少？
秦淮数据股票今天的定价为3.07。它在2.83 - 3.16范围内交易，昨天的收盘价为2.86，交易量达到272。CD的实时价格图表显示了这些更新。
秦淮数据股票是否支付股息？
秦淮数据目前的价值为3.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.52%和USD。实时查看图表以跟踪CD走势。
如何购买CD股票？
您可以以3.07的当前价格购买秦淮数据股票。订单通常设置在3.07或3.37附近，而272和4.07%显示市场活动。立即关注CD的实时图表更新。
如何投资CD股票？
投资秦淮数据需要考虑年度范围2.10 - 14.10和当前价格3.07。许多人在以3.07或3.37下订单之前，会比较6.23%和。实时查看CD价格图表，了解每日变化。
秦淮数据股票的最高价格是多少？
在过去一年中，秦淮数据的最高价格是14.10。在2.10 - 14.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪秦淮数据的绩效。
秦淮数据股票的最低价格是多少？
秦淮数据（CD）的最低价格为2.10。将其与当前的3.07和2.10 - 14.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CD股票是什么时候拆分的？
秦淮数据历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.86和-71.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.86
- 开盘价
- 2.95
- 卖价
- 3.07
- 买价
- 3.37
- 最低价
- 2.83
- 最高价
- 3.16
- 交易量
- 272
- 日变化
- 7.34%
- 月变化
- 6.23%
- 6个月变化
- -46.23%
- 年变化
- -71.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%