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CCXI: Churchill Capital Corp XI - Class A
Курс CCXI за сегодня изменился на -3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.91, а максимальная — 16.66.
Следите за динамикой Churchill Capital Corp XI - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCXI сегодня?
Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) сегодня оценивается на уровне 16.10. Инструмент торгуется в пределах 15.91 - 16.66, вчерашнее закрытие составило 16.62, а торговый объем достиг 2510. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Churchill Capital Corp XI - Class A?
Churchill Capital Corp XI - Class A в настоящее время оценивается в 16.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.84% и USD. Отслеживайте движения CCXI на графике в реальном времени.
Как купить акции CCXI?
Вы можете купить акции Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) по текущей цене 16.10. Ордера обычно размещаются около 16.10 или 16.40, тогда как 2510 и -3.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCXI?
Инвестирование в Churchill Capital Corp XI - Class A предполагает учет годового диапазона 10.07 - 19.69 и текущей цены 16.10. Многие сравнивают 13.54% и 58.78% перед размещением ордеров на 16.10 или 16.40. Изучайте ежедневные изменения цены CCXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Churchill Capital Corp XI - Class A?
Самая высокая цена Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) за последний год составила 19.69. Акции заметно колебались в пределах 10.07 - 19.69, сравнение с 16.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Churchill Capital Corp XI - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Churchill Capital Corp XI - Class A?
Самая низкая цена Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) за год составила 10.07. Сравнение с текущими 16.10 и 10.07 - 19.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCXI?
В прошлом Churchill Capital Corp XI - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.62 и 57.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.62
- Open
- 16.62
- Bid
- 16.10
- Ask
- 16.40
- Low
- 15.91
- High
- 16.66
- Объем
- 2.510 K
- Дневное изменение
- -3.13%
- Месячное изменение
- 13.54%
- 6-месячное изменение
- 58.78%
- Годовое изменение
- 57.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%