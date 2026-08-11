КотировкиРазделы
Валюты / CCXI
Назад в Рынок акций США

CCXI: Churchill Capital Corp XI - Class A

16.10 USD 0.52 (3.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCXI за сегодня изменился на -3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.91, а максимальная — 16.66.

Следите за динамикой Churchill Capital Corp XI - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCXI сегодня?

Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) сегодня оценивается на уровне 16.10. Инструмент торгуется в пределах 15.91 - 16.66, вчерашнее закрытие составило 16.62, а торговый объем достиг 2510. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Churchill Capital Corp XI - Class A?

Churchill Capital Corp XI - Class A в настоящее время оценивается в 16.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.84% и USD. Отслеживайте движения CCXI на графике в реальном времени.

Как купить акции CCXI?

Вы можете купить акции Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) по текущей цене 16.10. Ордера обычно размещаются около 16.10 или 16.40, тогда как 2510 и -3.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCXI?

Инвестирование в Churchill Capital Corp XI - Class A предполагает учет годового диапазона 10.07 - 19.69 и текущей цены 16.10. Многие сравнивают 13.54% и 58.78% перед размещением ордеров на 16.10 или 16.40. Изучайте ежедневные изменения цены CCXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Churchill Capital Corp XI - Class A?

Самая высокая цена Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) за последний год составила 19.69. Акции заметно колебались в пределах 10.07 - 19.69, сравнение с 16.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Churchill Capital Corp XI - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Churchill Capital Corp XI - Class A?

Самая низкая цена Churchill Capital Corp XI - Class A (CCXI) за год составила 10.07. Сравнение с текущими 16.10 и 10.07 - 19.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCXI?

В прошлом Churchill Capital Corp XI - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.62 и 57.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.91 16.66
Годовой диапазон
10.07 19.69
Предыдущее закрытие
16.62
Open
16.62
Bid
16.10
Ask
16.40
Low
15.91
High
16.66
Объем
2.510 K
Дневное изменение
-3.13%
Месячное изменение
13.54%
6-месячное изменение
58.78%
Годовое изменение
57.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%