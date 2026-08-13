CCXI: Churchill Capital Corp XI - Class A
今日CCXI汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点16.24和高点17.59进行交易。
关注Churchill Capital Corp XI - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CCXI股票今天的价格是多少？
Churchill Capital Corp XI - Class A股票今天的定价为16.37。它在16.24 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为16.10，交易量达到5462。CCXI的实时价格图表显示了这些更新。
Churchill Capital Corp XI - Class A股票是否支付股息？
Churchill Capital Corp XI - Class A目前的价值为16.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注60.49%和USD。实时查看图表以跟踪CCXI走势。
如何购买CCXI股票？
您可以以16.37的当前价格购买Churchill Capital Corp XI - Class A股票。订单通常设置在16.37或16.67附近，而5462和-3.82%显示市场活动。立即关注CCXI的实时图表更新。
如何投资CCXI股票？
投资Churchill Capital Corp XI - Class A需要考虑年度范围10.07 - 19.69和当前价格16.37。许多人在以16.37或16.67下订单之前，会比较15.44%和。实时查看CCXI价格图表，了解每日变化。
Churchill Capital Corp XI - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Churchill Capital Corp XI - Class A的最高价格是19.69。在10.07 - 19.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Churchill Capital Corp XI - Class A的绩效。
Churchill Capital Corp XI - Class A股票的最低价格是多少？
Churchill Capital Corp XI - Class A（CCXI）的最低价格为10.07。将其与当前的16.37和10.07 - 19.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCXI股票是什么时候拆分的？
Churchill Capital Corp XI - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.10和60.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.10
- 开盘价
- 17.02
- 卖价
- 16.37
- 买价
- 16.67
- 最低价
- 16.24
- 最高价
- 17.59
- 交易量
- 5.462 K
- 日变化
- 1.68%
- 月变化
- 15.44%
- 6个月变化
- 61.44%
- 年变化
- 60.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%