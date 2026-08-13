报价部分
货币 / CCXI
回到股票

CCXI: Churchill Capital Corp XI - Class A

16.37 USD 0.27 (1.68%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CCXI汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点16.24和高点17.59进行交易。

关注Churchill Capital Corp XI - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CCXI股票今天的价格是多少？

Churchill Capital Corp XI - Class A股票今天的定价为16.37。它在16.24 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为16.10，交易量达到5462。CCXI的实时价格图表显示了这些更新。

Churchill Capital Corp XI - Class A股票是否支付股息？

Churchill Capital Corp XI - Class A目前的价值为16.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注60.49%和USD。实时查看图表以跟踪CCXI走势。

如何购买CCXI股票？

您可以以16.37的当前价格购买Churchill Capital Corp XI - Class A股票。订单通常设置在16.37或16.67附近，而5462和-3.82%显示市场活动。立即关注CCXI的实时图表更新。

如何投资CCXI股票？

投资Churchill Capital Corp XI - Class A需要考虑年度范围10.07 - 19.69和当前价格16.37。许多人在以16.37或16.67下订单之前，会比较15.44%和。实时查看CCXI价格图表，了解每日变化。

Churchill Capital Corp XI - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Churchill Capital Corp XI - Class A的最高价格是19.69。在10.07 - 19.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Churchill Capital Corp XI - Class A的绩效。

Churchill Capital Corp XI - Class A股票的最低价格是多少？

Churchill Capital Corp XI - Class A（CCXI）的最低价格为10.07。将其与当前的16.37和10.07 - 19.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCXI股票是什么时候拆分的？

Churchill Capital Corp XI - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.10和60.49%中可见。

日范围
16.24 17.59
年范围
10.07 19.69
前一天收盘价
16.10
开盘价
17.02
卖价
16.37
买价
16.67
最低价
16.24
最高价
17.59
交易量
5.462 K
日变化
1.68%
月变化
15.44%
6个月变化
61.44%
年变化
60.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%