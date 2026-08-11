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CCOM: Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

24.24 USD 0.10 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCOM за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.24, а максимальная — 24.30.

Следите за динамикой Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCOM сегодня?

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) сегодня оценивается на уровне 24.24. Инструмент торгуется в пределах 24.24 - 24.30, вчерашнее закрытие составило 24.34, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF?

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 24.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.94% и USD. Отслеживайте движения CCOM на графике в реальном времени.

Как купить акции CCOM?

Вы можете купить акции Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) по текущей цене 24.24. Ордера обычно размещаются около 24.24 или 24.54, тогда как 2 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCOM?

Инвестирование в Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 23.53 - 27.31 и текущей цены 24.24. Многие сравнивают 2.49% и -3.04% перед размещением ордеров на 24.24 или 24.54. Изучайте ежедневные изменения цены CCOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF?

Самая высокая цена Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) за последний год составила 27.31. Акции заметно колебались в пределах 23.53 - 27.31, сравнение с 24.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF?

Самая низкая цена Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) за год составила 23.53. Сравнение с текущими 24.24 и 23.53 - 27.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCOM?

В прошлом Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.34 и 0.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.24 24.30
Годовой диапазон
23.53 27.31
Предыдущее закрытие
24.34
Open
24.30
Bid
24.24
Ask
24.54
Low
24.24
High
24.30
Объем
2
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
-3.04%
Годовое изменение
0.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%