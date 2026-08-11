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CCOM: Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
Курс CCOM за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.24, а максимальная — 24.30.
Следите за динамикой Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCOM сегодня?
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) сегодня оценивается на уровне 24.24. Инструмент торгуется в пределах 24.24 - 24.30, вчерашнее закрытие составило 24.34, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCOM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF?
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 24.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.94% и USD. Отслеживайте движения CCOM на графике в реальном времени.
Как купить акции CCOM?
Вы можете купить акции Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) по текущей цене 24.24. Ордера обычно размещаются около 24.24 или 24.54, тогда как 2 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCOM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCOM?
Инвестирование в Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 23.53 - 27.31 и текущей цены 24.24. Многие сравнивают 2.49% и -3.04% перед размещением ордеров на 24.24 или 24.54. Изучайте ежедневные изменения цены CCOM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF?
Самая высокая цена Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) за последний год составила 27.31. Акции заметно колебались в пределах 23.53 - 27.31, сравнение с 24.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF?
Самая низкая цена Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) за год составила 23.53. Сравнение с текущими 24.24 и 23.53 - 27.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCOM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCOM?
В прошлом Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.34 и 0.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.34
- Open
- 24.30
- Bid
- 24.24
- Ask
- 24.54
- Low
- 24.24
- High
- 24.30
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- -3.04%
- Годовое изменение
- 0.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%