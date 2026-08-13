报价部分
货币 / CCOM
回到股票

CCOM: Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

24.24 USD 0.10 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CCOM汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点24.24和高点24.30进行交易。

关注Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CCOM股票今天的价格是多少？

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为24.24。它在24.24 - 24.30范围内交易，昨天的收盘价为24.34，交易量达到2。CCOM的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF目前的价值为24.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.94%和USD。实时查看图表以跟踪CCOM走势。

如何购买CCOM股票？

您可以以24.24的当前价格购买Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在24.24或24.54附近，而2和-0.25%显示市场活动。立即关注CCOM的实时图表更新。

如何投资CCOM股票？

投资Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围23.53 - 27.31和当前价格24.24。许多人在以24.24或24.54下订单之前，会比较2.49%和。实时查看CCOM价格图表，了解每日变化。

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF的最高价格是27.31。在23.53 - 27.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF的绩效。

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF（CCOM）的最低价格为23.53。将其与当前的24.24和23.53 - 27.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCOM股票是什么时候拆分的？

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.34和0.94%中可见。

日范围
24.24 24.30
年范围
23.53 27.31
前一天收盘价
24.34
开盘价
24.30
卖价
24.24
买价
24.54
最低价
24.24
最高价
24.30
交易量
2
日变化
-0.41%
月变化
2.49%
6个月变化
-3.04%
年变化
0.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%