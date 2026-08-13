CCOM: Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
今日CCOM汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点24.24和高点24.30进行交易。
关注Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CCOM股票今天的价格是多少？
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为24.24。它在24.24 - 24.30范围内交易，昨天的收盘价为24.34，交易量达到2。CCOM的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF目前的价值为24.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.94%和USD。实时查看图表以跟踪CCOM走势。
如何购买CCOM股票？
您可以以24.24的当前价格购买Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在24.24或24.54附近，而2和-0.25%显示市场活动。立即关注CCOM的实时图表更新。
如何投资CCOM股票？
投资Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围23.53 - 27.31和当前价格24.24。许多人在以24.24或24.54下订单之前，会比较2.49%和。实时查看CCOM价格图表，了解每日变化。
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF的最高价格是27.31。在23.53 - 27.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF的绩效。
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF（CCOM）的最低价格为23.53。将其与当前的24.24和23.53 - 27.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCOM股票是什么时候拆分的？
Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.34和0.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.34
- 开盘价
- 24.30
- 卖价
- 24.24
- 买价
- 24.54
- 最低价
- 24.24
- 最高价
- 24.30
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- -3.04%
- 年变化
- 0.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%