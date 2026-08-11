КотировкиРазделы
Валюты / CCNR
Назад в Рынок акций США

CCNR: ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF

40.43 USD 0.77 (1.94%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCNR за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.86, а максимальная — 40.48.

Следите за динамикой ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCNR сегодня?

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) сегодня оценивается на уровне 40.43. Инструмент торгуется в пределах 39.86 - 40.48, вчерашнее закрытие составило 39.66, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCNR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF?

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 40.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.24% и USD. Отслеживайте движения CCNR на графике в реальном времени.

Как купить акции CCNR?

Вы можете купить акции ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) по текущей цене 40.43. Ордера обычно размещаются около 40.43 или 40.73, тогда как 19 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCNR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCNR?

Инвестирование в ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 36.70 - 43.85 и текущей цены 40.43. Многие сравнивают 7.21% и -0.44% перед размещением ордеров на 40.43 или 40.73. Изучайте ежедневные изменения цены CCNR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF?

Самая высокая цена ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) за последний год составила 43.85. Акции заметно колебались в пределах 36.70 - 43.85, сравнение с 39.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF?

Самая низкая цена ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) за год составила 36.70. Сравнение с текущими 40.43 и 36.70 - 43.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCNR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCNR?

В прошлом ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.66 и 2.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.86 40.48
Годовой диапазон
36.70 43.85
Предыдущее закрытие
39.66
Open
39.86
Bid
40.43
Ask
40.73
Low
39.86
High
40.48
Объем
19
Дневное изменение
1.94%
Месячное изменение
7.21%
6-месячное изменение
-0.44%
Годовое изменение
2.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%