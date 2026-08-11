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CCNR: ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
Курс CCNR за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.86, а максимальная — 40.48.
Следите за динамикой ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCNR сегодня?
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) сегодня оценивается на уровне 40.43. Инструмент торгуется в пределах 39.86 - 40.48, вчерашнее закрытие составило 39.66, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF?
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 40.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.24% и USD. Отслеживайте движения CCNR на графике в реальном времени.
Как купить акции CCNR?
Вы можете купить акции ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) по текущей цене 40.43. Ордера обычно размещаются около 40.43 или 40.73, тогда как 19 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCNR?
Инвестирование в ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 36.70 - 43.85 и текущей цены 40.43. Многие сравнивают 7.21% и -0.44% перед размещением ордеров на 40.43 или 40.73. Изучайте ежедневные изменения цены CCNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF?
Самая высокая цена ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) за последний год составила 43.85. Акции заметно колебались в пределах 36.70 - 43.85, сравнение с 39.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF?
Самая низкая цена ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) за год составила 36.70. Сравнение с текущими 40.43 и 36.70 - 43.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCNR?
В прошлом ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.66 и 2.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.66
- Open
- 39.86
- Bid
- 40.43
- Ask
- 40.73
- Low
- 39.86
- High
- 40.48
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 1.94%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- -0.44%
- Годовое изменение
- 2.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%