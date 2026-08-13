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CCNR: ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF

40.41 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CCNR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点40.26和高点40.41进行交易。

关注ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CCNR股票今天的价格是多少？

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票今天的定价为40.41。它在40.26 - 40.41范围内交易，昨天的收盘价为40.43，交易量达到25。CCNR的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票是否支付股息？

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF目前的价值为40.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.19%和USD。实时查看图表以跟踪CCNR走势。

如何购买CCNR股票？

您可以以40.41的当前价格购买ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票。订单通常设置在40.41或40.71附近，而25和0.12%显示市场活动。立即关注CCNR的实时图表更新。

如何投资CCNR股票？

投资ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF需要考虑年度范围36.70 - 43.85和当前价格40.41。许多人在以40.41或40.71下订单之前，会比较7.16%和。实时查看CCNR价格图表，了解每日变化。

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的最高价格是43.85。在36.70 - 43.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的绩效。

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF（CCNR）的最低价格为36.70。将其与当前的40.41和36.70 - 43.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCNR股票是什么时候拆分的？

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.43和2.19%中可见。

日范围
40.26 40.41
年范围
36.70 43.85
前一天收盘价
40.43
开盘价
40.36
卖价
40.41
买价
40.71
最低价
40.26
最高价
40.41
交易量
25
日变化
-0.05%
月变化
7.16%
6个月变化
-0.49%
年变化
2.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%