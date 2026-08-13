CCNR: ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
今日CCNR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点40.26和高点40.41进行交易。
关注ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
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常见问题解答
CCNR股票今天的价格是多少？
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票今天的定价为40.41。它在40.26 - 40.41范围内交易，昨天的收盘价为40.43，交易量达到25。CCNR的实时价格图表显示了这些更新。
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票是否支付股息？
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF目前的价值为40.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.19%和USD。实时查看图表以跟踪CCNR走势。
如何购买CCNR股票？
您可以以40.41的当前价格购买ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票。订单通常设置在40.41或40.71附近，而25和0.12%显示市场活动。立即关注CCNR的实时图表更新。
如何投资CCNR股票？
投资ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF需要考虑年度范围36.70 - 43.85和当前价格40.41。许多人在以40.41或40.71下订单之前，会比较7.16%和。实时查看CCNR价格图表，了解每日变化。
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的最高价格是43.85。在36.70 - 43.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的绩效。
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF（CCNR）的最低价格为36.70。将其与当前的40.41和36.70 - 43.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCNR股票是什么时候拆分的？
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.43和2.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.43
- 开盘价
- 40.36
- 卖价
- 40.41
- 买价
- 40.71
- 最低价
- 40.26
- 最高价
- 40.41
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 7.16%
- 6个月变化
- -0.49%
- 年变化
- 2.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%