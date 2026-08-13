CCNR股票今天的价格是多少？ ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票今天的定价为40.41。它在40.26 - 40.41范围内交易，昨天的收盘价为40.43，交易量达到25。CCNR的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票是否支付股息？ ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF目前的价值为40.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.19%和USD。实时查看图表以跟踪CCNR走势。

如何购买CCNR股票？ 您可以以40.41的当前价格购买ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票。订单通常设置在40.41或40.71附近，而25和0.12%显示市场活动。立即关注CCNR的实时图表更新。

如何投资CCNR股票？ 投资ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF需要考虑年度范围36.70 - 43.85和当前价格40.41。许多人在以40.41或40.71下订单之前，会比较7.16%和。实时查看CCNR价格图表，了解每日变化。

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的最高价格是43.85。在36.70 - 43.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF的绩效。

ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？ ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF（CCNR）的最低价格为36.70。将其与当前的40.41和36.70 - 43.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。